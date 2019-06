SE SIMONOU: Průcha už skončil a válí ve sportu, který vymysleli Češi | iSport.cz

Naposledy naskočil do sezony 2012/2013 v dresu SKA Petrohrad. Od té doby už Petr Průcha soutěžní utkání kvůli zdravotním potížím neodehrál. V 36 letech přiznává, že ho svrbí ruce a s koncem kariéry se ještě úplně nesmířil, našel však náhradu.

„Nejsem s koncem úplně smířený doteď. Nebylo to ale tak těžké, protože jsem v průběhu pořád doufal, že se vrátím. Nejdřív jsem čekal měsíc, pak půl roku a nakonec rok. Postupem času jsem mezitím přecházel na jiný rytmus života. Měl jsem to asi trochu lehčí než ostatní, ale pořád mě svrbí ruce," přiznal držitel tří medailí ze světových šampionátů.

„Nad vodou mě drží hokej v Letňanech, kde je světová úroveň, akorát se nehraje do těla. Chodí tam v podstatě všichni hráči z NHL. Je tam velký přetlak," pousmál se Průcha. Vzápětí přitom dodal, že se věnuje i jinému sportu. „Dělám Jetsurf. Viděl jsem ho před několika lety a řekl jsem si, že bych ho chtěl po kariéře vyzkoušet."

„Nakonec jsem v Miami našel Čecha, který měl obchod a začal jsem trénovat. Šlo mi to, přihlásil jsem se na závody a dokonce jsem se dostal až do finále. Od té doby objíždím celý šampionát," usmál se bývalý útočník New York Rangers a Phoenix Coyotes.

Když se kouká v televizi na hokej, rád by skončil na led, všímá si ale postupného trendu české reprezentace. Pod vedením Miloše Říhy skončila na posledním mistrovství světa v Bratislavě a Košicích čtvrtá. „Už nehrajeme takovým ustrašeným hokejem, který jsme jednu dobu začínali hrát. Kluci si vedli výborně," zakončil Průcha.

Co víc prozradil a jak se mu líbí nominace Filipa Pešána do role hlavního trenéra? Podívejte se ve videu iSport TV.