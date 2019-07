Mrázek cepuje talenty: Pukomet, budíček v sedm i čtyřfázový dril | iSport.cz

Jedenadvacet brankářů. Na čtyři prázdninové dny utvoří jeden tým. Třebaže jsou jinak soupeři. Jeden má helmu s logem Třince, další Zlína, tamten zase Českých Budějovic. Tady je to ale jedno. Všichni tu nosí stejná trička, stejné dresy. A mají stejného šéfa. Petra Mrázka, kvůli němu se všichni do Brna sjeli.

Ve sportovním centru za Lužánkami pořádá gólman Caroliny Hurricanes v těchto dnech už počtvrté kemp pro maskované mlaďochy, své nástupce. „Smyslem a především cílem mého tréninkového kempu je osobně pracovat s talentovanými brankáři, kteří jsou ochotni svému snu podřídit disciplínu a přidat poctivou a tvrdou práci při tréninku,“ říká.

Jak vypadá jeden takový den? Budíček v 7:15. Následuje snídaně, po ní pak od 8:45 off ice trénink na suchu. Po jeho konci jdou mladíci okamžitě do výstroje a následuje trénink na ledě. Oběd, relax a další várka tréninků v tělocvičně, venku na hřišti a na ledě. Na konec večeře, po ní meeting s Mrázkem a ve 21:30 večerka.

„Cvičení připravujeme tak, aby to pro kluky bylo únosné, ale zároveň se nebojíme částečného drilu, aby to pro ně bylo náročné. Máme tady opravdový hokejový program. Nejsme tábor, opravdu se zaměřujeme hlavně na trénink. Žádné hry a legrace v parku v plánu nemáme. Po obědě si jdou kluci na pokoje odpočinout, aby načerpali sílu na další odpolední dávku,“ vykládá manažer kempu Pavel Dřínovský.

Mrázek kemp skutečně vede. Není jen známou tváří, která má mladíky nalákat na akci, na níž se pak akorát mihne, rozdá pár podpisů a zase se vypaří. Ne. Všechny tréninky na ledě absolvuje sám v plné výstroji. Každé cvičení na začátku vysvětlí. Předvede, jak by mělo vypadat správné provedení. Popíše, jaký má to které cvičení význam, případně na co si dát pozor.

„Učíme se technické věci, které nám pomáhají. Petr nám hodně radí v tom, co v NHL dělají špičkoví brankáři. Jsem překvapený, jak moc je v pohodě, jak se k nám chová. Tyhle kempy mě posouvají, jsem na ledě víc než moji vrstevníci,“ říká například brankář olomouckého dorostu Filip Hořejší.

Letošní soustředění je určeno pro hráče ve věku deset až sedmnáct let. Obsahuje celkem 18 tréninkových jednotek, plnou penzi a ubytování v čtyřhvězdičkovém hotelu. Rodiče mladého hokejisty vyjde účast na deset tisíc korun. I přes nemalou částku je o účast velký zájem. Pro aktuální ročník přišlo téměř šedesát přihlášek. „Spoustu gólmanů bohužel musíme odmítnout. S Petrem si nad všemi maily sedneme a pak to složitě třídíme. Někoho vybereme, zbytku se bohužel omluvíme,“ krčí rameny Dřínovský.

Na ledě se na tréninku podílí také bývalý extraligový i reprezentační gólman Marek Pinc. Na 21 brankářů je na soustředění připraveno celkem sedm trenérů. Tvoří skupiny po třech, aby tam zajistili opravdu individuální přístup. Různá stanoviště byla zaměřená na všeliké gólmanské činnosti: techniku bruslení, práci s holí, správné přesouvání nebo efektivní vykrývání místa v brance. Kromě dalších mladíků ve výstroji na chlapce pálil řádné šlupky také pukomet.

V sobotu mají mladíci na programu mentální trénink s Marianem Jelínkem. V neděli v poledne akce končí. Příští ročník by se měl kemp otevřít pro dvojnásobnou kapacitu brankářů. „Uvidíme, jak to dopadne, ale tlak na rozšíření je velký,“ přiznává Mrázek.