Pavelec o Mrázkovi: Ne všichni chytají jako roboti. Čím nahrazuje centimetry? | iSport.cz

V sobotu si oba zahráli v Mikulově charitativní exhibici pro Nadaci Jakuba Voráčka, ukázali, že jim to jde i s míčem. „Nemám rád běhání, bolí to. Je to peklo. Ale hlavní je, že se pomůže dobré věci,“ vykládal Pavelec.

Volný trh, nebo se dohodnout dřív. Co byste Petrovi Mrázkovi radil?

„Záleží na něm. Obecně se dá říct, že i když počkáte, jaké přijdou další nabídky, má to dvě roviny. Může se to vyplatit, ale nemusí. Můžete čekat, čekat, ale týmy si to rozeberou a člověk zjistí, že možností už moc není. Ale to je práce pro agenta. Záleží, jak to má s kluby předjednané. Na tom se pracuje dříve než prvního července. Celá Carolina měla výbornou sezonu, došla do finále konference, i Mráza chytal výborně. Takže pokud klub nabídne odpovídající podmínky, myslím si, že by tam rád zůstal.“

Kdybyste byl na jeho místě, o jakou částku byste usiloval?

„Do toho se nechci pouštět, nedokážu odhadnout. Možná o něco sleví, aby mohl zůstat, ale nechci předbíhat. Podle mě spíše půjde o délku kontraktu.“

Co jste říkal na to, jak se mu v sezoně dařilo?

„Chytal v sezoně výborně, i když to po psychické stránce asi muselo být náročné. Měl kontrakt jenom na rok a ve svých letech určitě chtěl v NHL zůstat. Takže hrál o smlouvu, což není úplně jednoduchý. Ale zvládnul to. Pomohlo mu trošku i to, že mu odpadla konkurence, Scottovi Darlingovi se vrátily osobní problémy, potom si porci rozdělili s Curtisem McElhinneym a dařilo se jim. Klub došel až do finále konference, nebylo to tak, že by vyhrávali na náhodu. Ale soupeře přehrávali. Až Boston byl nad jejich síly. Dá se říct, že z týmového hlediska mě Carolina docela překvapila, jak hrála a kam až to dotáhla.“

Předešlá sezona v Detroitu přitom Mrázkovi nevyšla. Věřil jste, že se oklepe?

„Mohlo se to vyvíjet oběma směry. Nahoru, ale i dolů, tohle se hrozně těžko předvídá, navíc v Carolině, která předtím moc úspěchů neměla. Nebylo to pro něj snadný, ten minulý rok se mu nevydařil tak, jak by si představoval. Ale zvládnul to suprově. V Carolině ukázal, že chytat umí, jinak by v zámoří nebyl. Pořád je to brankář pro NHL, byla by škoda, kdyby mu to naposledy nevyšlo a chtěl jít někam jinam, třeba do Evropy. Dokázal, že chytat umí.“

Zvládnul i překonat zranění.

„Na jedné straně je nepříjemné, že se musíte do toho znovu dostávat, ale zase na druhé straně to může mít i pozitivní dopad v tom, že si od všeho odpočinete, naberete psychické síly. A o to víc se těšíte na další zápasy.“

Co říkáte na jeho styl? Který vychází z toho, že to není žádný obr?

„Musí být trošku jiný než u dvoumetrových chlapů. Ne všichni chytají jako roboti. S menší postavou to má o něco těžší. Musí centimetry nahradit něčím jiným, hlavně rychlostí. Musí být o trošku víc vyjetý, ale ne o moc, protože NHL je hrozně rychlá. A jakmile člověk zaspí, hned ho soupeř dostane. Ale zase bych neřekl, že ten styl je až o tolik odlišnější.“