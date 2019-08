Český hokej tě potřebuje! Pešán rozjel diskuzi mezi trenéry. Co se řešilo? | iSport.cz

Filip Pešán by za rok měl po Milošovi Říhovi přebrat českou reprezentaci • Profimedia.cz

Filip Pešán se nedávno stal novým šéftrenérem svazu, za rok by měl převzít národní tým • Michal Beránek (Sport)

Je to tady. Akce. V Břeclavi se konala velká konference, kterou měl na starosti nový šéftrenér Českého hokeje Filip Pešán. Nešlo o seminář, kam přijedete, uděláte si čárku, dáte si oběd a domů. „Umíme zacílit na dovednost, systém. Ale to je až číslo dvě. Musíme pracovat na lepší kultuře českého hokeje. Bez toho se nepohneme a nepomohlo by nám, kdybychom vymýšleli nejlepší systémy na světě,“ bouřil Pešán. Povedlo se mu rozjet živou diskuzi. Začíná rok nula?