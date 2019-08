Červenka o nabídce od Jágra: Řešili jsme to. Nevylučuju vstup do Slavie | iSport.cz

Se Slavií získal titul, utvořil obávanou dvojku s Jaroslavem Bednářem, extraligový klub ho vykopl až na olympiádu ve Vancouveru v roce 2010 a pak i mezi hvězdná esa z NHL. Stal se z něj renomovaný útočník, momentálně načne čtvrtou sezonu ve Švýcarsku, tentokrát v Rapperswilu.

Když jste trénoval v Edenu, přepadla vás nostalgie?

„Vzpomněl jsem si na ty roky, co jsem tady hrál. To je jasný. Největší síla Slavie byla v partě. V lidech, kteří se v týmu sešli. Něco takového jsem jinde nezažil.“

Opravdu ne?

„Ne. Kabina byla specifická, když to mám říct slušně, byla tam každý den neuvěřitelná prdel. (usměje se) V cizině to tak není. A v Česku? Byl jsem v Chomutově, ani tam to nebylo špatný. Ale tam zase byla půlka Slavie. Takže od toho se to odvíjelo.“

Slavii pak postihl velký úpadek, jak těžké časy na dálku sledujete?

„Nebylo to příjemné. Úplně zasvěcené zprávy jsem neměl, i když jsem se hodně věcí doslechl. Ale znáte to, nikdy přesně nevíte, co je pravda, co není. Vystřídala se spousta majitelů, v dnešní době není jednoduché shánět peníze. Na druhou stranu věřím, že teď je to v dobrých rukách. A perspektiva je nadějná.“

Takže nový majitel Stanislav Tichý je podle vás muž na správném místě?

„Věřím, že ano. Hlavní je, že v tom nejsou jiné zájmy než sport.“

Může pomoct i to, že je Tichý oddaný slávista?

„Určitě ano. Hokejová Slavia je pro něj na prvním místě, nejsou v tom jiné zájmy nebo jiný byznys spojený se Slavií. Je to jeho srdeční záležitost. Znám ho i osobně, dá se říct, že jsme kamarádi. Dal bych za něj ruku do ohně. Celkově to samozřejmě není jednoduché, ale jeho příchod je znamení, že může být lépe.“

Je možné, že také vy byste se do vedení zapojil? Třeba i vlastnicky?

„Přišla na to v poslední době řeč, to je pravda.“

Takže to je reálné?