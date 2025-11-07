Pět důvodů, proč Třinec vládne extralize: NEJ oslabení v Evropě i odměna za důvěru
V extrémně vyrovnané tabulce Tipsport extraligy jsou dva týmy odskočené od ostatních. V suterénu se topí Litvínov, naopak lídr z Třince se může usmívat. Ještě nedávno počítal jedenáctibodový náskok, ten se ale v minulých dvou kolech smrsknul na číslo šest. I přes prohry s Hradcem Králové a Pardubicemi jsou Oceláři spokojení, v úvodní části sezony totiž zažili jeden z nejlepších startů v klubové historii. Web iSport vybral pět důvodů, proč třinecký drak znovu létá v oblacích.
Nejlepší oslabení v Evropě
Oceláři jsou naprostým unikátem. Žádné jiné mužstvo v TOP evropských ligách se totiž nepyšní 91,53% úspěšností ubráněných oslabení. Čistě pro srovnání, dominantní švédská Frölunda je na tom o procento hůř. V extralize se spolu se Slezany zatím vyšplhal přes 88 % pouze Liberec, třinecká hra ve čtyřech je zkrátka výjimečná. Z celkových 59 oslabení dostali Oceláři pouhých pět branek, do toho ve venkovních duelech ještě neinkasovali vůbec (69:28 minut). Zároveň si výrazně pomáhají v přesilovkách, v nichž jsou v extralize druzí nejlepší. Proti oslabeným soupeřům dominuje David Cienciala s osmi kanadskými body, zdatně mu však sekundují také šestibodoví Libor Hudáček s Ondřejem Kovařčíkem. Účinnější početní výhody má jen pardubické Dynamo.
Čaroděj v bráně
Čtyřiatřicetiletý gólman Marek Mazanec má našlápnuto k individuálně nejlepší sezoně v kariéře. Jeho čísla jsou vskutku úchvatná. Ve čtrnácti odehraných špílech pochytal 383 střel, inkasoval jen 23 branek a dvakrát udržel nulu. V procentuální úspěšnosti brankářských zásahů se dostal na číslo 94,34 %, což z něj dělá nejlepšího maskovaného muže v TELH. Na paty mu šlapou jen plzeňský Nick Malík a sparťanský Jakub Kovář. Mazanec zatím překonává i svá parádní play off z let 2013, 2021 a 2024, ve kterých pomohl nejen k premiérovému plzeňskému titulu, ale i šestému třineckému. „Pššt, hlavně to nezakřiknout,“ říká Mazanec s oblibou. Musí ho však mrzet, že povolávák na Finské hry nedostal. Dočká se pozvánky třeba v prosinci?
Důvěra v trenéry
Přesně před rokem se Třinec utápěl v obrovské krizi. Šestinásobný extraligový šampion, který mezi lety 2019 až 2024 neochvějně vládl českému hokeji, zažil hrozivý vstup do sezony. Otazník tehdy visel i nad trenérským štábem, který v listopadu opustil na vlastní žádost Marek Malík. Slezané se ale až do začátku února příliš nezlepšili, chvíli byli dokonce až poslední. V jiných klubech by to už odnesl trenér, nicméně v Třinci na nedávné úspěchy nezapomínají. Sportovní ředitel Jan Peterek kouče Zdeňka Motáka i asistenta Jiřího Raszku podržel a zároveň k nim přivedl Borise Žabku. O pár měsíců později má třinecký triumvirát nejpevnější pozici v extralize. A jednašedesátiletý Moták znovu potvrzuje, proč patří k nejlepším fachmanům v hokejové branži.
Povedly se posily
Vsaďte se, že vedení Ocelářů přes léto dlouze dumalo nad tím, co udělat s kádrem. Zvolit radikální řez, nebo provést kosmetické úpravy? Faktem je, že úspěšná osa týmu neustále stárne, na soupisce Třince najdete hned dvanáct třicátníků a dva čtyřicátníky. Peterek se rozhodl nepanikařit. Zároveň přivedl čtyři zvučné posily, které mají ambice bojovat o reprezentační trikot. Oscar Flynn skvěle zapadl do formace s Liborem Hudáčkem a Danielem Kurovským a momentálně je třetím nejproduktivnějším Ocelářem. Po pomalejším rozjezdu už úřaduje i Michal Kovařčík, donedávna druhý muž bodování ve Finsku. Kreativitě pomáhá také obránce Jakub Galvas, zatímco David Musil si důsledně plní defenzivní úkoly. Třinec si zkrátka pořídil kvalitu.
Delší letní pauza?
Před začátkem sezony se častokrát zmiňovalo: Oceláři se zlepší, po letech měli delší letní odpočinek. Ještě donedávna hrávali až do konce dubna, v uplynulém ročníku ale měli hotovo už 24. března po čtvrtfinálové prohře se Spartou. „Upřímně? Že jsme předtím měli krátké léto, je takový nesmysl. Za mě je to blábol,“ míní útočník Andrej Nestrašil. „Hokej máme rádi, je to naše práce. A jestli jsme si odpočinuli nebo ne? Já mám doma tři děti, takže pro mě je radost a zábava být na zimáku. Určitě si nemyslím, že by to byl v minulé sezoně rozhodující faktor. Celkově jsme to spíš nezvládli hlavou. Nemyslím si, že by v tom byly fyzické síly,“ doplňuje lídr. Má pravdu, za třineckým vzestupem nestojí jen delší letní dovolená.