Rána pro Buffalo, kapitán se odpojil od týmu. Obavy o snoubenku, kdy se vrátí?

Zasloužená smlouva pro Nečase, Ducks chytili začátek. Trenér Q? Některé věci se nemění, říká Gudas • Zdroj: isportTV
NHL
Hokejisté Buffala se musí nějaký čas v NHL obejít bez kapitána Rasmuse Dahlina. Švédský obránce z osobních důvodů odcestoval do rodného Švédska. Informoval o tom web zámořské soutěže.

Podle médií Dahlin odjel za svou snoubenkou, která v létě na dovolené ve Francii prodělala zástavu srdce a nyní se zotavuje po transplantaci srdce. Kdy by se měl spoluhráč českého centra Jiřího Kulicha opět připojit k týmu, Sabres neuvedli.

„Řekl nám, že všechno je v pořádku. Má naši plnou podporu, tohle je důležitější než hokej,“ uvedl trenér Buffala Lindy Ruff. „Je to pro něj neskutečně těžké a nikdo si nedokáže představit, čím prochází,“ dodal.

Pětadvacetiletý Dahlin v probíhající sezoně odehrál 14 zápasů a připsal si jeden gól a osm přihrávek. V NHL nastupuje od roku 2018, kdy si ho Buffalo vybralo jako jedničku draftu.

