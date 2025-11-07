Köstl obhajoval první nominaci: Proč chybí Krejčí? Chorého zranění či debata s Černým
Vynechal Ladislava Krejčího, vzal dva nováčky a vrátil do týmu sparťana Matěje Ryneše, slávistu Davida Douděru a uzdraveného útočníka Patrika Schicka. Jinak nominace dočasného reprezentačního trenéra Jaroslava Köstla se podobá seznamu, na kterém se v říjnu podílel ještě jako asistent Ivana Haška. Deník Sport a web iSport vybral klíčová témata aktuálního hráčského výběru před přípravou se San Marinem a závěrečným utkání kvalifikace mistrovství světa proti Gibraltaru.
Chorého zdravotní stav
Rozhodně není vyladěný, vypadl v posledních týdnech z ideální formy. Tomáš Chorý, útočník Slavie, čeká na vstřelený gól už deset soutěžních zápasů. Navíc v úterním utkání Ligy mistrů proti Arsenalu (0:3) předčasně střídal kvůli zdravotním problémům. „Jsme s ním v kontaktu jako se všemi hráči. Tomáš měl nějaký defekt v dolních partiích. Pracuje tak, že by měl být připravený na sraz,“ prozradil Köstl.
Krejčího absence
Mezi stopery chybí Ladislav Krejčí, jenž od posledního srazu nastoupil v Anglii do všech čtyř soutěžnách zápasů. „Postupovali jsme stejně jako v září u Vladimíra Coufala. Láďa má karty, a protože odehrajeme jedno kvalifikační utkání, nechali jsme ho odpočinout. Bude se věnovat programu ve Wolverhamptonu. Je to ale lídr reprezentace a určitě má místo v týmu pro baráž,“ okomentoval rozhodnutí trenér Köstl.
Pozice gólmanů
Köstl vybral v první verzi dva brankáře. „Vypadl nám Lukáš Horníček z Bragy, který má pozitivní osobní důvody, aby se nezúčastnil,“ podotkl kouč. Zatím má k dispozici Martina Jedličku z Plzně a Matěje Kováře z PSV Eindhoven, který byl jedničkou na minulém srazu. O třetím gólmanovi se teprve rozhodne. „Počkáme ještě na jedno ligové kolo u nás nebo v zahraničí,“ vysvětlil Köstl. Mezi náhradníky jsou Vítězslav Jaroš (Ajax), Antonín Kinský (Tottenham), Jakub Markovič, Jindřich Staněk (oba Slavia) a Adam Zadražil (Hradec Králové).
Podobný jako Beran
Je technicky vybavený, má čísla, sbírá body. Patrik Hellebrand, reprezentační nováček, se stal v této sezoně oporou lídra polské ligy. „Dlouhodobě prokazuje vysokou výkonnost, patří v Polsku k nejlépe hodnoceným hráčům. To je určující kvalita,“ řekl Köstl. „Dřív mu chyběly kanadské body, a teď je dělá pravidelně. Zaujal nás, přirovnal bych ho typologicky k Michalu Beranovi,“ doplnil „bridge“ trenér národního týmu. Hellebrandovi je šestadvacet let, v tomto soutěžním ročníku zaznamenal bilanci tří gólů a jedné asistence.
Rynešův návrat
Momentálně nemá jisté místo v základní sestavě Sparty, kde čelí konkurenci v podobě Jaroslava Zeleného nebo Johna Mercada. Přesto se krajní hráč Matěj Ryneš vrátil po čtrnácti měsících do nominace národního týmu. „Matěj ukazuje kvalitu do ofenzivní fáze a je využitelný na více postech. Podobná debata může být u Davida Juráska. Ten toho v Besiktasi od posledního srazu moc neodehrál, ale věřím mu. Byla by strašná škoda o něj přijít, do budoucna může nároďák táhnout. Jde o hráče s výjimečnými ofenzivními schopnostmi. Pokud přijde kritika, beru ji na sebe,“ zastal se Köstl obou levonohých hráčů.
Debata s Černým
Mezi ofenzivní varianty se řadí Václav Černý. Ten naštvaně opustil televizní rozhovor po utkání s Faerskými ostrovy (1:2). A byl kolem toho humbuk. „Mluvili jsme spolu osobně už na Faerech. Venda je emotivní hráč, což víme. Někdy je to do plusu, jindy by to chtělo být citlivější. Pořád má týmu co dát, je produktivní. I když to na někoho může působit jinak, nároďák pro něj hodně znamená. Musíme si ale dát bacha, že reprezentujeme nejen na trávníku, ale i mimo něj. A v tomto duchu s hráči mluvíme. Sledují je kluci a holky, pro které jsou vzory. Věřím, že se nic podobného už nebude opakovat.“