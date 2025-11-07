Opava přerušila vítěznou sérii Budějovic. Příbram porazila Žižkov, slaví i Táborsko
Páteční program 16. kola Chance Národní Ligy nabídl tři atraktivní duely. Táborsko porazilo 2:0 Jihlavu a před koncem podzimní části soutěže si pojistilo druhou příčku v tabulce. Na vedoucí Zbrojovku, která má zápas k dobru, ztrácí dva body. České Budějovice usilovaly proti Opavě o pátou výhru v řadě, avšak doma prohrály 0:1. Příbram pak zásluhou Daniela Šmigy předčila Viktorii Žižkov.
Táborsko poslal do vedení už ve čtvrté minutě po dlouhém autovém vhazování Heppner. Pojistku přidal v nastavení Šplíchal. Jihočeši prodloužili ligovou sérii neporazitelnosti na 11 utkání. Jihlava je v neúplné tabulce jedenáctá.
Na třetí místo se posunula Opava, o jejímž triumfu 1:0 v Českých Budějovicích rozhodl v 63. minutě gólovým volejem Papalelé. Dynamo zaváhalo po čtyřech vítězstvích a je desáté.
Jediná branka stačila i Příbrami, která zakončila podzim pěti zápasy bez porážky. Středočeši dnes doma zdolali Žižkov díky výstavní Šmigově střele zpoza vápna. Příbram poskočila na pátou pozici, Viktoria je sedmá.
Po víkendovém programu začne druhé nejvyšší soutěži zimní pauza, která potrvá do druhé poloviny února.
Chance Národní Liga 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Zbrojovka
|15
|12
|2
|1
|37:13
|38
|2
Táborsko
|16
|11
|3
|2
|35:14
|36
|3
Opava
|15
|7
|7
|1
|24:12
|28
|4
Artis
|14
|8
|3
|3
|24:14
|27
|5
Příbram
|16
|7
|3
|6
|15:21
|24
|6
Slavia B
|15
|7
|2
|6
|26:16
|23
|7
Žižkov
|16
|7
|2
|7
|19:26
|23
|8
Ústí
|15
|6
|3
|6
|28:23
|21
|9
Baník B
|15
|6
|3
|6
|24:23
|21
|10
Č. Budějovice
|16
|6
|2
|8
|17:23
|20
|11
Jihlava
|16
|4
|4
|8
|17:20
|16
|12
Prostějov
|15
|4
|3
|8
|15:21
|15
|13
Chrudim
|15
|3
|6
|6
|17:30
|15
|14
Sparta B
|15
|5
|0
|10
|12:31
|15
|15
Vlašim
|15
|2
|4
|9
|15:21
|10
|16
Kroměříž
|15
|3
|1
|11
|13:30
|10
- Přímý postup
- Baráž o 1. ligu
- Sestup