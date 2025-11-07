Předplatné

Opava přerušila vítěznou sérii Budějovic. Příbram porazila Žižkov, slaví i Táborsko

Antonín Vaníček z Dynama v souboji s opavským Jaromírem Srubkem
Antonín Vaníček z Dynama v souboji s opavským Jaromírem SrubkemZdroj: SK Dynamo České Budějovice
České Budějovice po porážce s Opavou přišly o vítěznou sérii
Jiří Skalák se snaží odcentrovat
Lukáš Rajtmajer z Českých Budějovic u míče
Daniel Šmiga z Příbrami slaví gól proti Viktorii Žižkov
iSport.cz, ČTK
Chance Národní Liga
Páteční program 16. kola Chance Národní Ligy nabídl tři atraktivní duely. Táborsko porazilo 2:0 Jihlavu a před koncem podzimní části soutěže si pojistilo druhou příčku v tabulce. Na vedoucí Zbrojovku, která má zápas k dobru, ztrácí dva body.  České Budějovice usilovaly proti Opavě o pátou výhru v řadě, avšak doma prohrály 0:1. Příbram pak zásluhou Daniela Šmigy předčila Viktorii Žižkov.

Táborsko poslal do vedení už ve čtvrté minutě po dlouhém autovém vhazování Heppner. Pojistku přidal v nastavení Šplíchal. Jihočeši prodloužili ligovou sérii neporazitelnosti na 11 utkání. Jihlava je v neúplné tabulce jedenáctá.

Na třetí místo se posunula Opava, o jejímž triumfu 1:0 v Českých Budějovicích rozhodl v 63. minutě gólovým volejem Papalelé. Dynamo zaváhalo po čtyřech vítězstvích a je desáté.

Jediná branka stačila i Příbrami, která zakončila podzim pěti zápasy bez porážky. Středočeši dnes doma zdolali Žižkov díky výstavní Šmigově střele zpoza vápna. Příbram poskočila na pátou pozici, Viktoria je sedmá.

Po víkendovém programu začne druhé nejvyšší soutěži zimní pauza, která potrvá do druhé poloviny února.

#TýmZVRPSkóreB
1Zbrojovka15122137:1338
2Táborsko16113235:1436
3Opava1577124:1228
4Artis1483324:1427
5Příbram1673615:2124
6Slavia B1572626:1623
7Žižkov1672719:2623
8Ústí1563628:2321
9Baník B1563624:2321
10Č. Budějovice1662817:2320
11Jihlava1644817:2016
12Prostějov1543815:2115
13Chrudim1536617:3015
14Sparta B15501012:3115
15Vlašim1524915:2110
16Kroměříž15311113:3010
  • Přímý postup
  • Baráž o 1. ligu
  • Sestup

