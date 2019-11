Jágr bude i v Bratislavě. Mezi Slováky mám mnoho kamarádů, láká legenda | iSport.cz

I když se exkluzivní setkání uskuteční až v červnu, už teď na Noc s legendou v pražském Foru Karlín zbývají poslední vstupenky. Takže kdo je chce získat, nesmí otálet.

„Zájem je velký,“ potvrzuje promotér Petr Větrovský, který s Jágrem v poslední době oslovuje fanoušky prostřednictvím živých streamů na Instagramu. A právě slovenští příznivci se ptali, jestli nebude podobná show také u nich.

„Tak jsme je vyslyšeli. V Bratislavě nás čeká nádherný prostor v Edison Parku. Bude to skvělá show!“ tvrdí Větrovský, jenž mimo jiné přivedl do Prahy slavného boxera Mika Tysona. Teď svůj inspirativní příběh bude vykládat Jágr. V Praze i v Bratislavě (14. června).

Dá se čekat, že rovněž po vstupenkách na Slovensku se rychle zapráší, protože ani tam nejsou předražené. Stojí od 39 do 159 eur, což je v přepočtu přibližně od jednoho do čtyř tisíc korun. Je to ve stejných relacích jako v Praze.

„Minule jsem říkal, že Jarda trval na nízkém vstupném. Takže jsme ho museli zachovat i teď,“ reaguje Větrovský, který už při představování show v Praze z legrace litoval, že nemohl nastavit dražší vstupné… Hokejový boss byl proti.

„Nebylo by fér, abychom to Slovákům dali dráž než nám. To jsme určitě dělat nechtěli. Slovensko je hokejová země a moc se tam těšíme,“ tvrdí hlavní promotér akce. Stejně jako v Praze, tak i v Bratislavě nebude na pódiu Jágr sám, ale pozvaní budou exkluzivní hosté. Zpěváci, sportovci, významné osobnosti. Organizátoři teď ale o nich nechtějí mluvit. Chystají řadu překvapení.

„Ke Slovensku mám pozitivní vztah. Narodil jsem se ještě v Československu a nemám moc důvod to rozdělovat. Do mých osmnácti jsme nastupovali vlastně v jednom reprezentačním mužstvu. Mám tam spoustu kamarádů. Nikdy jsem neměl žádné nepříjemné zkušenosti se Slováky nebo se Slovenskem,“ reaguje Jágr. Vždyť i jedna z jeho dlouholetých přítelkyň, Andrea Verešová, je ze Slovenska.

„Se spoustou kluků jsem hrál v reprezentačních výběrech, pak jsme průběžně odcházeli do NHL. Ať to byli Žigy Pálffy, Pavol Demitra nebo Jožo Stümpel. To byli hráči, s kterými jsem strávil spoustu let. S dalšími jsem se spřátelil během kariéry, třeba to byli bráchové Hossovi,“ vypočítává nejproduktivnější Evropan v historii NHL.

Když zmiňuje slovenské spoluhráče, nezapomene dodat ani toho největšího. Nejenom vzrůstem. „Nesmím zapomenout na jednoho z mých největších soupeřů během kariéry, ale zároveň i velkého kamaráda. Zdena Cháru. To je opravdu velký hráč,“ připomíná kapitána Bostonu, s nímž je v pravidelném kontaktu.

Byl to právě obrovitý zadák, který ho v lecčems inspiroval. „S Jardou jsme hodně rozebírali i stravu,“ vzpomínal nedávno Chára.

Jágr už se na obě akce těší. „Věřím, že mě lidé budou poslouchat a každý, kdo bude chtít, si z toho něco může vzít,“ říká. Je jasné, že jeho jméno stále táhne. O tom svědčí vyprodané arény. Ale i zájem o vstupenky na jeho Noc s legendou…

NOC S LEGENDOU PRAHA Datum a místo konání: 10. června 2020, Forum Karlín

Hlavní host: Jaromír Jágr

Další hosté: Ani Jágr zatím netuší, kdo všechno přijde. Organizátoři mu to záměrně tají. Půjde ale o zpěváky či bývalé spoluhráče.

Program: Večer bude rozdělen na tři třetiny povídání Jágra + extra time a nájezdy. O „přestávkách“ bude hudební vystoupení.

Cena vstupenek: od 990 do 3990 korun (k zakoupení ZDE>>>)