Desatero Sportu: Jak probrat český hokej? Zrušit tabulky, sdílet informace | iSport.cz

1. Reformovat mládežnické soutěže

Přiznejme si pravdu, od toho je dobré začít: mít v juniorské extralize 24 týmů je úlet, poslat do dorostenecké extraligy 30 týmů se rovná úletu na druhou. Často se mluví o trychtýři, jak má být základna těch nejmenších co nejširší a šlo se postupně do kvality. Ne, nejde se do kvality. Současný stav je dílem ustrašených klubů a mocenských zájmů, kdy bafuňáři přes svůj vliv tlačí vždycky na co nejširší soutěž, hlavně aby ten jejich tým byl extralize. Je to šílenství, vražda hokeje. Nehrají proti sobě ti nejlepší, vlastně nestojí žádné úsilí, abyste v 17 letech hráli elitní mládežnickou soutěž. To je chyba. A chyba je, že si Český hokej neumí dupnout, nedovede přesvědčit celé hnutí, že tímhle ustrašeným přístupem ničí samo sebe. Dorostenci a junioři nejsou už děti, nebudou brečet v koutě, že sestoupili. Musí mít motivaci hrát lépe, na hraně, někam se dostat. Proč nemůže mít elitní soutěž 12 klubů? Teď je situace taková, že na dospělý hokej připravují hráče dospělé soutěže. To je pozdě.

2. Rozloučit se s Lenerem a protekcí

Slavomír Lener nastoupil do českého hokeje jako velký vizionář bez zodpovědnosti. Na začátku jeho působení jste ho viděli na každé velké akci. Jenže za 9 let jeho práce nikdo vlastně nepochopil, za co jako šéftrenér svazu zodpovídá, kde je jeho pracovní zařazení. Během jeho působení na svazu se povedlo pár dobrých věcí, rozjely se nábory, Česko má mládežnické akademie (byť diskutabilní a kvalitou se dost lišící). Ale je to jeho zásluha? Asi by se k ní neměl hlásit. Stejně jako se nehlásil k neúspěchům.