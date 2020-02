To je bojovník! 11letý Honzík porazil rakovinu, zatrénoval si s reprezentací | iSport.cz

Jsou daleko důležitější boje než ty, které se odehrávají na stadionech. Jeden takový, jenž se odehrával v nemocnici, vyhrál právě hlavní hrdina charitativního projektu O kapku lepší hokej. Ten se nese v oranžových barvách, které symbolizují boj proti leukémii.

Honzík Jakeš byl ze zážitku, kdy se na ledě potkal s reprezentanty, nadšený. „Moc jsem si to užil,“ hlásil vášnivý hokejista, jenž podstoupil transplantaci kostní dřeně a vrátil se ke svému oblíbenému sportu.

„Vždycky to byl bojovník, který nic nevzdá. V hokeji, ale i v životě. Pro nás je to borec,“ vykládala maminka, když sledovala, jak se klučina prohání po ledě s Kovářem a spol. Právě s kapitánem reprezentace strávil nejvíce času.

„Je to super. Je jasné, že je to vždycky pro děti v podobných případech velký zážitek. Člověk si při takových chvílích uvědomí, že zdraví je to nejdůležitější. My se pořád za něčím ženeme, ale neuvědomujeme si, o čem ten život vlastně je,“ vykládal obránce Libor Šulák.

Honzík Jakeš bude dvanáctého února čestným hostem v rámci televizního utkání Kladna se Zlínem. Právě v první polovině února proběhnou napříč českým hokejem doprovodné akce, které charitativní projekt podpoří.

Kromě osvěty dárcovství krve a kostní dřeně je smyslem bohulibé akce získat i finanční prostředky. Vyjma kasiček na zimních stadionech v rámci extraligy i Chance ligy půjde o aukci dresů hokejové reprezentace.

„V rámci národního týmu plánujeme další aktivity i ve zbytku sezony, současně již máme další myšlenky, jak bychom v hokeji mohli pomoct a podpořit tak boj s poruchou krvetvorby,“ řekl k tomu Petr Nitsche, šéf hokejové sekce v rámci společnosti BPA, marketingového partnera reprezentace i extraligy.

Český hokej chce pomáhat i dál. Přesně po vzoru NHL a zavedenému projektu Hockey Fights Cancer.