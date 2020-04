Úžasná finta z florbalu je v hokeji hit. V NHL se jako první nachytal Rittich | iSport.cz

Když nevíš co s pukem, vystřel. Ale co když jsi zrovna za brankou? Tak vystřel taky! Hokejovým světem se v poslední sezoně (někde již skončené) rozšířil nový fenomén: florbalový gól, při němž střelec za bránou nabere puk na čepel a prohodí ho kolem bezmocného brankáře do sítě. „Když nemáte dva metry, jste proti tomu bez šance,“ říká český gólman Roman Will. Může se stát z unikátní finty běžná věc? Názory se různí.

V zámořské NHL se o tenhle trik pokoušela řada hráčů. Dlouhé roky ale nikdo neuspěl. Třeba jako před dvěma lety útočník Washingtonu Jevgenij Kuzněcov, který takhle zkoušel překvapit Ondřeje Pavelce. Za brankou podebral puk, posadil si ho na čepel své hole a zkusil českého gólmana nachytat. V poslední chvíli mu ale kotouč z lopaty vyletěl.

„Proti takovému manévru je každý brankář bez šance,“ říkal Pavelec v roce 2011, když shodou okolností hodnotil trefu Mikaela Granlunda z mistrovství světa. Právě tenhle finský šikula má na účtu možná nejslavnější trefu tohoto typu: v semifinále šampionátu ztrapnil Rusy a poslal Suomi do finále.

Až v této sezoně viděla florbalový gól i NHL. A dokonce hned třikrát! Ve dvou případech se o něj postaral ruský forvard Caroliny Andrej Svečnikov, jednou pak švédský útočník Nashvillu Filip Forsberg. „Před patnácti lety byste dostali při takovém pokusu krosček do obličeje, to je nejspíš důvod, proč se takhle doteď nikdo neprosadil,“ glosoval to bývalý americký hokejista Patrick O’Sullivan. Prvním nešťastníkem v brance NHL, kterého takhle Svečnikov „vykoupal,“ byl David Rittich.

Pro brankáře jde o trik prakticky nechytatelný. „Je to šíleně těžké, opravdu prakticky nechytatelné. Hlídáte si tyčku, čekáte nějakou přihrávku, případně to, že to tam útočník zkusí zamést zpoza brány po ledě. Proto brankáři pokrývají logicky hlavně spodek. Tuhle fintu ale nečekáte. Když gólman nemá přes dva metry, nad ramenem ten prostor neucpe. Musí tam rvát hlavu a vytahovat ramena, i tak to ale neucpe celé,“ odkrývá pohled ochránce brankové čáry Roman Will.

Český gólman ví, o čem mluví. Poslední ročník totiž strávil ve švédském Rögle, kde působí rovněž mladý supertalent Nils Höglander, který je natolik drzý a šikovný, že rovněž dovede freestylově skórovat. Ukázal to například v Třinci na juniorském mistrovství světa. Devatenáctiletý mladík už takhle čaroval i v elitní švédské lize.

Will zároveň popsal odlišné způsoby provádění jinak stejného triku v podání Svečnikova a Höglandera. „Nils k tomu potřebuje čerstvě vyžehlený led, čistý puk a nově polepenou hokejku. Svečnikov puk nabírá na lopatu, Nils ale puk silou přitlačí k zemi, nalepí si ho na hůl a švihem ho pak pošle do víka,“ zdůrazňuje kouzlo odstředivé síly, která ve svižné rotaci udrží kotouč na holi.

NHL využívání tohoto triku nahrává víc nejen díky vyšší zručnosti tamních hokejistů, ale také menších rozměrů brankářských vest, než jaké jsou stále běžné v Evropě. Také prostor za brankou je za oceánem menší.

Může se tedy stát z dechberoucí finty běžná záležitost? „Neřekl bych, že se z toho stane běžný gól. Jednak to umí opravdu málo hráčů, a taky si na to teď budou dávat brankáři mnohem větší pozor,“ myslí si forvard Magnitogorsku Andrej Nestrašil.

Brankář Will naopak tvrdí, že z nečekané lsti bude fenomén. „Myslím, že se z toho může stát do budoucna velký hit a trend. Hlavně u mladších hráčů. Vzpomeňte si na kličku Petera Forsbergu… udělal ji, kluci ji začali zkoušet a dnes už je to v podstatě normální gól. Sám jsem zvědavý, čeho všeho se ještě dočkáme a kam až se to bude posouvat. Hráči jsou šikovnější, mají lepší hokejky.“

Nemoc i válka. Kdy se už v historii zastavil fotbal a hokej?