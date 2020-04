2016. Jakub Voráček a jeho sestra Petra společně zavítali do redakce deníku Sport. • Archiv deníku Sport

2011. Jakub Voráček v dresu Philadelphia Flyers snaží zpracovat puk během zápasu s New Jersey. • Archiv deníku Sport

2010. Jakub Voráček na tréninku národního týmu během Švédských hokejových her, které byly generálkou na mistrovstvím světa v Německu. • Archiv deníku Sport

2008. Jakub Voráček v zápase proti Kanadě na mistrovství světa hráčů do 20 let. • Archiv deníku Sport

2006. Jakub Voráček během tréninku na soustředění hokejové reprezentace do 20 let. • Archiv deníku Sport

2006. Jakub Voráček na soustředění hokejové reprezentace do 20 let. • Archiv deníku Sport

Který hokejový fanoušek by v dnešní době nepoznal ten proslulý zrzavý plnovous? Jakub Voráček, kapitán českého národního týmu zažil během své kariéry již spoustu velkých momentů. Podílel se na posledním zlatém úspěchu českého hokeje na mistrovství světa, startoval na olympiádě či Světovém poháru a také zaslouženě získal Zlatou hokejku. Jak se měnila momentálně třicetiletá hvězda Philadelphia Flyers v průběhu let? Podívejte se do GALERIE iSport.cz.