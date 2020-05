Noc s Jágrem se přesouvá na říjen. A chystá se překvapení. Postavička 68! | iSport.cz

Původně měla Noc s legendou proběhnout 10. června. Z pochopitelných důvodů se však v tomto termínu konat nemůže.

„Takže byly dvě možnosti. Buď to zrušit, nebo přesunout. My jsme se s promotérem Petrem Větrovským dohodnuli na druhé variantě. Nebylo to nakonec až tak těžké rozhodování, protože jsme nechtěli zklamat fanoušky, kteří si koupili vstupenky. Moc si jich za to vážím,“ objasňuje Jágr, který se na celou akci velmi těší.

„Bude to pro mě úplná novinka mluvit před tolika lidmi. Ale i tak to jistě bude pro mě velký zážitek,“ tvrdí olympijský šampion z Nagana, dvojnásobný mistr světa i dvojnásobný vítěz Stanley Cupu.

Po vstupenkách na ojedinělou akci se jenom zaprášilo. Lidé o nic nepřijdou. Naopak. „Bylo trochu složitější přesunout velkou spoustu hostů, ale naštěstí se nám to podařilo,“ tvrdí Petr Větrovský, promotér ze společnosti VDN promo. „Takže nakonec fanoušci dostanou úplně plnohodnotnou Noc s legendou. Vlastně ještě lepší!“ dodává Větrovský.

Už dříve organizátoři oznámili, že mezi hudebními hosty nebudou chybět například Těžkej Pokondr, Richard Krajčo nebo Yarko Yaromir, nastupující ruská hvězda, která Jágrovi k 48. narozeninám nazpívala a natočila speciální klip.

A pozor. Fanoušky čeká ještě jedno překvapení. Speciální postavička Jaromíra Jágra! „S tímhle nápadem přišel Petr Větrovský. Že bychom k nejdražší kategorii lístků přidali tuhle postavičku jako dárek. Byl to super nápad. Povedlo se to,“ tvrdí Jágr. Sám sobě se tedy líbí…

„Já mám tyhle postavičky hrozně rád. Často si je na zahraničních cestách kupuju. Když jsem viděl, jaké hvězdy ji mají, bylo mi trochu líto, že ji ještě Jarda nemá. Vyrobili jsme tedy limitovanou sérii, každá postavička má svoje číslo,“ vysvětluje promotér Větrovský.

Celkový počet postaviček je 776. Náhoda? Kdeže… Je to počet gólů Jaromíra Jágra v NHL. „Velká část postaviček půjde k majitelům nejdražších vstupenek, pár jich možná dáme do projede,“ tvrdí Větrovský, hlavní organizátor celé akce.

Na závěr znovu to nejdůležitější. Noc s legendou se přesouvá na 26. října. Vstupenky i místo zůstávají v platnosti.

Speciální postavička Jaromíra Jágra vyrobena pro Noc s legendou bude jako dárek pro majitele nejdražších vstupenek. Několik z nich půjde i volně do prodeje







