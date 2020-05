Rok nechytal, po dohodě s manželkou se loučí. Gólman Laco ukončil kariéru | iSport.cz

Možnost návratu mezi tři tyče nechával dlouho otevřenou, spíš už se ale domníval, že na comeback nedojde. A přesně tak se stalo. Ján Laco po roční pauze bez hokeje ukončil profesionální kariéru. Brankář se zkušenosti z KHL to potvrdil Tiskové agentuře Slovenské republiky (TASR). "K hokeji už se nevrátím, budu se věnovat jiným věcem," řekl bývalý slovenský reprezentant.

Pro konec se rozhodl po poradě s manželkou. Uznal, že by bylo lepší, kdyby již nepokračoval. Od nynějška se bude Laco soustředit především na svůj zimní stadion, který nechal postavit před šesti lety v rodném Liptovském Mikuláši. Tamní klub dlouho doufal, že slavný odchovanec zakončí kariéru v jeho barvách, ale nestalo se tak.

Poslední zápasy odchytal Laco v sezoně 2018-19 za Košice, ale kvůli zdravotním problémům odchytal ve slovenské Tipsport lize pouze šest zápasů (tři v základní části, tři v play off). Před návratem do Slovenska strávil dvě sezony v české extralize, kde se zaskvěl hlavně v dresu Chomutova. Piráty v play off 2017 dostal až do historického semifinále.

V následujícím ročníku se slovenský fantom ze severu Čech stěhoval do Sparty, které tak chtěla vyřešit trable v brankovišti. Laco však problém nevyřešil. V rudém dresu odchytal jen sedm zápasů. Právě během pražského angažmá si způsobil zdravotní potíže, které musel doléčit ještě před prvním startem za Košice.

Největší úspěch kariéry zažil Laco bezesporu na šampionátu v Helsinkách 2012, kde tehdy jako gólman zanikajícího Lva Poprad vychytal slovenské reprezentaci stříbrné medaile pod vedením českého kouče Vladimíra Vůjtka. Organizátory mistrovství byl po zásluze vyhlášen nejlepším brankářem a členem all-star týmu celého turnaje.