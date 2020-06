Jak se měnil Jiří Šlégr: zlaté úspěchy, ale i poslanec či "Ježíšek" | iSport.cz

2018. Při výročí 20 let od zlatého Nagana zamířil Jiří Šlégr se svými spoluhráči do redakce deníku Sport • Archiv deníku Sport

2015. Zlatá tečka! V play off se sice už Jiří Šlégr neobjevil, v základní části ale odehrál 17 zápasů • Archiv deníku Sport

2014. Do reprezentačního dresu se Jiří Šlégr znovu oblékl při exhibici mezi týmem z Nagana 1998 a zlatého hattricku z MS (1999-2001) • Archiv deníku Sport

2013. Momentka při výročí 15 let od zlatého úspěchu v Naganu • Archiv deníku Sport

2012. První návrat na led přišel na konci sezony 2011/12, kdy Šlégr pomáhal Litvínovu k záchraně v extraligovém play out • Archiv deníku Sport

2010. Z ledu do sněmovny. Poslanec Jiří Šlégr a jeho projev v srpnu 2010 • Archiv deníku Sport

2010. V play off 2009/10 naskočil Jiří Šlégr jen do jednoho utkání, v těch dalších pomáhal jako trenér • Archiv deníku Sport

2009. I po návratu do extraligy ukazoval Jiří Šlégr svou tvrdost, popral se i s Lukášem Klimkem, tehdejším útočníkem Vítkovic • Archiv deníku Sport

2007. Jde se na trénink! Jiří Šlégr se domů do Litvínova vrátil před sezonou 2006/07 • Archiv deníku Sport

2004. V reprezentaci patřil Jiří Šlégr za defenzivního tvrďáka, pocítil to i Olli Jokinen • Archiv deníku Sport

2002. Po zisku Stanley Cupu se Jiří Šlégr na chvíli vrátil do Evropy, za Litvínov odehrál v sezoně 2002/03 celkem deset zápasů • Archiv deníku Sport

Jak se v průběhu let měnil Jiří Šlégr? • Koláž iSport.cz

„Takhle pálí guma!“ Řada hokejových fanoušků má Jiřího Šlégra spojeného s gólem Kanadě v semifinále olympijských her v Naganu. Litvínovský odchovanec má za sebou fantastickou kariéru. On a Jaromír Jágr jsou jedinými Čechy v prestižním Triple Gold Clubu, který čítá hráče, kteří vyhráli mistrovství světa, olympiádu i Stanley Cup. Titulu se Šlégr nakonec dočkal i s mateřským Litvínovem. Před lety se rovněž stal poslancem za ČSSD. Podívejte se v GALERII, jak Jiřího Šlégra v průběhu let zachytili fotografové deníku Sport.