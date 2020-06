Stloukalův šéf: Sluníčkový přístup k trénování kluky neposune dál | iSport.cz

Poslechněte si, jak trenér dorostenců Techniky Brno tvrdě tepe hráče: Budeš žrát tvaroh! VŠECHNA VIDEA ZDE

„Vedli jsme spolu důrazný pohovor, ve kterém byl upozorněn na nevhodnost některých slov a metafor. Obsah a způsob, jakým to bylo sděleno, patří do hokeje. Některé vulgarity nikoli. Martinovi jsme jasně řekli, že komentáře na adresu jiných klubů mu nepřísluší, to může komentovat pouze klub. Myslím tím narážky na Kometu a podobně. Domluvili jsme se zároveň, že dále se k tomuto nebudeme vyjadřovat. Ani my, ani trenér. Chceme celou kauzu uzavřít. Vznikla umělým způsobem, chceme, aby byla ukončena a za námi.“

Provedli jste interní šetření, kdo nahrávku z kabiny pustil do světa?

„Ne. S hráči jsem mluvil, oznámil jim, že nemíním nic vyšetřovat. Ono je to prosté. Děti evidentně pustily nahrávku rodičům, minimálně její část. A pokud si některý z otců nahrávku vyžádá, kluk mu těžko poví, že to neudělá. Prostě mu to pošle a pak už je možné všechno. Rychlost šíření nahrávky je ovšem zarážející. Tři týdny nikdo nic neřešil a najednou během jednoho, dvou dnů to přistálo na všechna možná místa v republice. Cíleným způsobem.“

Kdo za tím podle vás stojí?

„Jsou tu jisté indicie, nahrávající tomu, co se tu posledních čtrnáct dnů dělo. V rámci klubu. Byli jsme nuceni na městě vysvětlovat v rámci udání systém vyúčtování dotací. Vyšli jsme z toho bez ztráty kytičky. Na to konto jsme si převedli z Litomyšle extraligu juniorů. Druhý den je všude nahrávka z kabiny… Vnitřní hlas nám říká, že jde o akci z konkurenčního hokejového prostředí. Nemyslím, že to šlo cíleně proti Martinovi Stloukalovi, spíš jde o atak na celý klub.“

V nahrávce se hovoří i pos… Kometě. Ozvali se vám její představitelé?

„S Pavlem Zubíčkem jsme se tomu zasmáli. Kometa je naprosto nad věcí. Celou nahrávku je zapotřebí tak brát. Při zápase kolikrát zaznějí horší věci. Vzpomínám na náš vypjatý zápas s Třincem, zacházelo to až do hanlivých komentářů ohledně polské národnosti. Po zápase jsme si podali ruce, dali si kávu, všechno bylo v pořádku.“

Trenér Stloukal zmiňoval pozitivní účinek jeho proslovu. Hráči začali tvrdě pracovat, rodiče si údajně nestěžovali, že se na jejich syny řve. Vše souhlasí?

„Ano, v tomto duchu to běží. Docházka je na 95 procentech. Kluci nepřijdou pouze tehdy, kdy z vážných důvodů nemůžou. Tréninkový proces je kvalitní, kluci neštěbetají bokem, pracují, jsou zakousnutí. V takovém zaujetí se tu dlouho netrénovalo. Zarputilost a cílevědomost našich dorostenců je nyní příkladná.“

Ve finále jde pro Techniku o pozitivní reklamu, hokejoví příznivci stojí za trenérem, žádný hon na vašeho trenéra a klub se nekoná…

„Říká se, že i špatná reklama je reklama. Když jsem nahrávku poprvé slyšel, dostal jsem strach. Vím, co mediální prostředí dokáže udělat, jak se nahrávky dají sestříhat a následně prezentovat. Ta nahrávka má vypovídající charakter, pokud ji uslyšíte celou. A třeba dvakrát, třikrát za sebou. A že devět z deseti příspěvků na různých webech a sítích je pozitivní, svědčí o tom, že sportovní prostředí si přeje návrat k tomuto stylu trénování. Najednou si všichni trochu uvědomujeme, že tzv. sluníčkový přístup k trénování, ale třeba i k vzdělávání není to pravé, co současnou generaci pošle dál. S námi se nikdo dvakrát nemazlil, nebral ohled. Stěžování si u rodičů na trenéry, potažmo učitele končívalo tak, že jste si spíš doma naběhli. Dnes je to jinak. Nepochybuji, že jen poctivý a přísný přístup vám ve škole, ve sportu, vůbec v životě pomůže a je k užitku.“

Jaký je vůbec status Techniky? Chodí sem hrát kluci, kteří nemohou do Komety?

„Filozofie sportování u nás je postavená jinak než u Komety. Ta má svoje sportovní třídy, své tréninky v rámci vyučování, vlastní tréninkový program. My to máme jinak, netrénujeme v době vyučování, nikdy v době mezi 7:30 a 14:30. Školu jim necháváme, tréninky jsou potom. Někdo tvrdí, že je lepší odtrénovat v rámci školy a pak v ní zůstat do půl páté a posléze mít volno. Obojí má pro a proti. Můj názor je, že vrcholový sport je výborná věc, ale taky znám spoustu hloupých hokejistů bez vzdělání. Těch chytrých hokejistů se vzděláním tolik neznám. Skloubit studium s hokejem je umění. My chceme dělat hokej vrcholově, máme extraligu dorostu i juniorů, důraz však klademe na trénování. Jako menší klub se potýkáme s nedostatkem talentů. V akademiích najdete v každém ročníku deset talentovaných kluků, my tak tři, čtyři.“

Máte u sebe jen místní, anebo využíváte i spádových oblastí?

„V tomto směru bych vyzdvihl velký vyhledávací potenciál našeho trenéra Karla Tuháčka, jenž má dokonale zmapovanou oblast v okruhu sta kilometrů do Brna. Máme tu kluky z Uherského Hradiště, z Třebíče, ze Znojma, občas někoho z České Třebové. Máme výhodu, že Brno je studijní, univerzitní město. Spousta rodičů slyší na kvalitní střední školy v Brně, a když se rozhodují, zda dát kluka na obyčejnou školu v okresním městě nebo na gymnázium v Brně, volí Brno. To je naše plus.“