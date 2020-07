Ondřej Buchtela: končí dražba Čechových rukavic! Máte šanci podpořit mladého hokejistu | iSport.cz

Deník Sport věnuje do aukce pro nemocného obránce Ondřeje Buchtelu rukavice podepsané legendárním Petrem Čechem • Sport

Příběh dvacetiletého talentovaného hokejisty Ondřeje Buchtely vám zřejmě neuniknul. Mladík se pere s rakovinou, přímo na srdci má zhoubný nádor. „Tady na to není léčba, nikdo neví, co s tím. Doktoři mi řekli, že je to na mně, že se můžu sám rozhodnout, jak a jestli chci pokračovat,“ přiznal v týdnu v emotivním rozhovoru pro Sport.