Předplatné

Priske po ztrátě: Nezasloužili jsme si vyhrát, chyběla nám touha. A já se ptám proč

Video placeholder
SESTŘIH: Sparta - Teplice 2:2. Další ligová ztráta Letenských, Vydra zachránil jen bod • Zdroj: isport.cz
Realizační tým Sparty na děkovačce po remíze s Teplicemi
Emotivní závěr zápasu Sparta - Teplice
Děkovačka zklamaných sparťanů po remíze s Teplicemi
Veljko Birmančevič v utkání s Teplicemi
Spartě zápas s Teplicemi nevyšel ideálně
Kaan Kairinen a Albion Rrahmani se zlobí na rozhodčího
Patrik Vydra (vlevo) se raduje z gólu proti Teplicím
20
Fotogalerie
Pavel Šťastný
Chance Liga
Vstoupit do diskuse (6)

Opakovaně pojmenoval příčinu další ligové ztráty. „Chyběl nám hlad, extra touha,“ zmínil trenér Brian Priske. Fotbalisté Sparty remizovali v utkání 15. kola Chance Ligy s Teplicemi 2:2. Letenští vyhráli jediný z posledních sedmi soutěžních zápasů. „Máme teď spoustu problémů, které musíme řešit,“ poznamenal dánský kouč.

Sparta vyhrála jediný z posledních sedmi zápasů. Co ztratila oproti úspěšnému startu do sezony?
„To je těžké říct ihned po zápase. Souhlasím, že jsme vstoupili dobře do sezony, měli jsme sérii vítězných zápasů a vypadali docela dobře. Možná nás ovlivnila zranění klíčových hráčů. Ale hlavně jsme ztratili extra touhu a hlad vyhrát, vytvořit si větší tlak.“

Máte pro to vysvětlení?
„Je to možná programem, v němž jsme nevyhráli tolikrát, jak jsme si představovali. Samozřejmě teď musíme nabrat zpátky sebevědomí. Víme, že máme dobré hráče. A stále jsme v dobré pozici, i když mohla být samozřejmě lepší. Teď se musíme odrazit od základů. A věřím, že to společně dokážeme.“

Měli jste proti Teplicím nakonec blízko ke třetímu gólu?
„Upřímně, nemyslím, že jsme si zasloužili vyhrát. Odehráli jsme velmi špatný poločas. A až do posledních dvaceti třiceti minut jsme neukázali hlad a touhu po vítězství. To je důvod, proč jsme neměli na víc. Můžeme se bavit o taktice, ale chyběl nám základ – hlad dát gól, vyhrát.“

Jak je to vůbec možné?
„To je otázka, na kterou se ptám i sám sebe. Budu hledat odpověď, to je moje práce.“

Ale jak?
„Je to výzva, kterou se budeme zabývat v následujícím období. Musíme najít oheň, touhu a vášeň vyhrát další zápasy. Dneska jsme nebyli dostatečně kvalitní, ale odehráli jsme první poločas bez extra touhy.“

Video placeholder
Sparta ztratila body ve čtyřech z posledních pěti zápasů • iSport.cz

V závěru vás zbrzdila častá přerušení hry, že?
„Nevím. Nechci o tom mluvit, to není moje práce. Časté přerušování hry obecně nemám rád, ale je to zápas. Rozhodčí za to nese zodpovědnost. Já se soustředím na Spartu. A my teď máme spoustu věcí, které musíme řešit.“

Fanoušci po utkání skandovali: „Bojujte za Spartu.“ Splnili to hráči v zápase?
„Myslím, že vždycky bojujeme za Spartu. To je bez debat. Ale nestačí jen bojovat. V první půli nám chyběla energie, nebyly tam náběhy, intenzivní běhy. Paradoxně jsme vstoupili do zápasu perfektně, rychle jsem vedli, ale od té doby jsme nebyli dostatečně dobří.“

Albion Rrahmani proti Rakówu (0:0) střídal předčasně kvůli zdravotním problémům, proti Teplicím nastoupil z lavičky. Jak je na tom?
„Nebyl schopný nastoupit od začátku, ale byl připravený pomoct nám v průběhu.“

KonecLIVE
22

#TýmZVRPSkóreB
1Sparta1594228:1631
2Jablonec1594220:1131
3Slavia1486024:830
4Olomouc1575316:826
5Plzeň1474325:1425
6Liberec1565425:1623
7Hr. Králové1565424:2023
8Zlín1565419:1623
9Karviná1571724:2622
10Bohemians1554613:1619
11Ml. Boleslav1534821:3513
12Teplice1526716:2312
13Dukla1526710:1912
14Pardubice1526716:2712
15Baník152498:1910
16Slovácko151596:218
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Vstoupit do diskuze (6)

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů