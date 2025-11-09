Priske po ztrátě: Nezasloužili jsme si vyhrát, chyběla nám touha. A já se ptám proč
Opakovaně pojmenoval příčinu další ligové ztráty. „Chyběl nám hlad, extra touha,“ zmínil trenér Brian Priske. Fotbalisté Sparty remizovali v utkání 15. kola Chance Ligy s Teplicemi 2:2. Letenští vyhráli jediný z posledních sedmi soutěžních zápasů. „Máme teď spoustu problémů, které musíme řešit,“ poznamenal dánský kouč.
Sparta vyhrála jediný z posledních sedmi zápasů. Co ztratila oproti úspěšnému startu do sezony?
„To je těžké říct ihned po zápase. Souhlasím, že jsme vstoupili dobře do sezony, měli jsme sérii vítězných zápasů a vypadali docela dobře. Možná nás ovlivnila zranění klíčových hráčů. Ale hlavně jsme ztratili extra touhu a hlad vyhrát, vytvořit si větší tlak.“
Máte pro to vysvětlení?
„Je to možná programem, v němž jsme nevyhráli tolikrát, jak jsme si představovali. Samozřejmě teď musíme nabrat zpátky sebevědomí. Víme, že máme dobré hráče. A stále jsme v dobré pozici, i když mohla být samozřejmě lepší. Teď se musíme odrazit od základů. A věřím, že to společně dokážeme.“
Měli jste proti Teplicím nakonec blízko ke třetímu gólu?
„Upřímně, nemyslím, že jsme si zasloužili vyhrát. Odehráli jsme velmi špatný poločas. A až do posledních dvaceti třiceti minut jsme neukázali hlad a touhu po vítězství. To je důvod, proč jsme neměli na víc. Můžeme se bavit o taktice, ale chyběl nám základ – hlad dát gól, vyhrát.“
Jak je to vůbec možné?
„To je otázka, na kterou se ptám i sám sebe. Budu hledat odpověď, to je moje práce.“
Ale jak?
„Je to výzva, kterou se budeme zabývat v následujícím období. Musíme najít oheň, touhu a vášeň vyhrát další zápasy. Dneska jsme nebyli dostatečně kvalitní, ale odehráli jsme první poločas bez extra touhy.“
V závěru vás zbrzdila častá přerušení hry, že?
„Nevím. Nechci o tom mluvit, to není moje práce. Časté přerušování hry obecně nemám rád, ale je to zápas. Rozhodčí za to nese zodpovědnost. Já se soustředím na Spartu. A my teď máme spoustu věcí, které musíme řešit.“
Fanoušci po utkání skandovali: „Bojujte za Spartu.“ Splnili to hráči v zápase?
„Myslím, že vždycky bojujeme za Spartu. To je bez debat. Ale nestačí jen bojovat. V první půli nám chyběla energie, nebyly tam náběhy, intenzivní běhy. Paradoxně jsme vstoupili do zápasu perfektně, rychle jsem vedli, ale od té doby jsme nebyli dostatečně dobří.“
Albion Rrahmani proti Rakówu (0:0) střídal předčasně kvůli zdravotním problémům, proti Teplicím nastoupil z lavičky. Jak je na tom?
„Nebyl schopný nastoupit od začátku, ale byl připravený pomoct nám v průběhu.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|15
|9
|4
|2
|28:16
|31
|2
Jablonec
|15
|9
|4
|2
|20:11
|31
|3
Slavia
|14
|8
|6
|0
|24:8
|30
|4
Olomouc
|15
|7
|5
|3
|16:8
|26
|5
Plzeň
|14
|7
|4
|3
|25:14
|25
|6
Liberec
|15
|6
|5
|4
|25:16
|23
|7
Hr. Králové
|15
|6
|5
|4
|24:20
|23
|8
Zlín
|15
|6
|5
|4
|19:16
|23
|9
Karviná
|15
|7
|1
|7
|24:26
|22
|10
Bohemians
|15
|5
|4
|6
|13:16
|19
|11
Ml. Boleslav
|15
|3
|4
|8
|21:35
|13
|12
Teplice
|15
|2
|6
|7
|16:23
|12
|13
Dukla
|15
|2
|6
|7
|10:19
|12
|14
Pardubice
|15
|2
|6
|7
|16:27
|12
|15
Baník
|15
|2
|4
|9
|8:19
|10
|16
Slovácko
|15
|1
|5
|9
|6:21
|8
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu