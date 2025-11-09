Guardiolův 1000. zápas: Smetl Liverpool! Kdybych začínal znovu, nedosáhl bych na něj
Pep Guardiola dosáhl úchvatné mety ve velkém stylu. Ve svém 1000. soutěžním zápase v roli trenéra zdolal svého nejméně oblíbeného soupeře 3:0. Manchester City se jasným triumfem nad Liverpoolem udržel na druhé příčce. „Je to skvělý dárek od hráčů. Nyní půjdu domů s dětmi a strávíme spolu pár dní,“ má Guardiola v plánu jen velice skromnou oslavu. Při vítězství Cityzens zářil především belgický rychlík Jérémy Doku.
Šlo o hlavní téma již předzápasových tiskovek. Guardiola ani nevěřil, že v 999 utkáních nasbíral 715 výher a zažil pouhých 128 porážek. „Vím, že mám hodně vítězství, ale přesné číslo jsem neznal. Je to šílené. Samozřejmě je to zásluha týmů, které jsem trénoval. Bez tak dobrých hráčů by to nebylo možné. Zároveň nikdo nemiluje fotbal více než já a nikdo mu není více oddaný. V tom mě nikdo neporazí,“ prohlásil Guardiola, jehož mužstva získala také 39 trofejí.
Zároveň přiznal, že už by se do takové jízdy znovu nepustil. „Je strašně těžké se na toto číslo dostat, a kdybych začínal znovu, nedosáhl bych na něj. Je to příliš mnoho zápasů,“ má čtyřiapadesátiletý kouč z dosažené mety respekt.
Jubilejní zápas se odehrával dle plánu City. Ten sice lehce narušil Giorgi Mamardašvili, když v 13. minutě zlikvidoval penaltu Erlinga Haalanda, ale nejlepší střelec soutěže si spravil chuť o čtvrthodiny později. To se vyšplhal na centr Matheuse Nunese a přesnou hlavičkou už nedal Gruzínci šanci.
Liverpool rozzlobilo rozhodnutí VAR, který odvolal vyrovnávající trefu Virgila van Dijka. Kapitán „Reds“ si perfektně našel centr z rohového kopu, ale míč na své dráze do sítě přeletěl v ofsajdu stojícího Andyho Robertsona.
„Nemá cenu se o tom bavit. Rozhodčí činí rozhodnutí a my s nimi musíme žít. Akorát by se můj komentář řešil celou reprezentační přestávku. Já se soustředím jen na to, že jsme prohráli,“ nechtěl si stěžovat stoper Liverpoolu.
Van Dijkovo neštěstí podtrhl Nico González. Španělovu ránu totiž Nizozemec ztečoval do protipohybu Mamardašviliho a City v poločase vedli o dvě branky. „První půle byla velice těžká, protože soupeř byl silný na míči a bylo těžké ho vůbec dostat pod tlak. Po změně stran jsme se zvedli, ale stále to nebylo ono,“ doplnil Van Dijk.
Reprezentační přestávka s dětmi
Perfektní večer Citizens podtrhl výborně hrající Jéremy Doku, jenž uzavřel na 3:0 krásnou ranou zpoza vápna. „Je to dobré pro moji sebedůvěru, ale mám kolem sebe skvělé hráče, díky nimž je vše snazší. Přijde mi, že ve velkých zápasech mám více prostoru, což mi vyhovuje,“ všiml si belgický křídelník.
Vítězství 3:0 vykouzlilo Guardiolovi úsměv na tváři. S Liverpoolem totiž zažil nejvíce porážek v kariéře (10) a jde o jediného soupeře, s nímž se utkal alespoň šestkrát a má s ním negativní bilanci.
„Dostal jsem od hráčů krásný dárek. Skvělý výkon proti šampionům. Směrem dozadu jsme byli velmi dobří a celkově zahrála řada hráčů výborně,“ cenil si Guardiola.
Oslavy však nijak bujaré nebudou. „Půjdu domů s dětmi, které se přijely podívat na zápas a strávím s nimi pár dní,“ představil Španěl svůj skromný plán.
Odpočinek je to zasloužený. Po reprezentační přestávce si v nabitém kalendáři bude volno hledat jen velice obtížně.