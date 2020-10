Ujčíkovo svědectví z demonstrace: Policejní provokace, ucpané východy

Když se vracel v neděli večer domů do Jihlavy, v rádiu zaslechl názory premiéra a ministrů na odpolední vyhrocený střet na Staroměstském náměstí. Velitelé země svorně pochválili policejní zásah a účastníky označili za hyeny a sobce, kteří se postarali o stovky zbytečně nakažených koronavirem. Viktor Ujčík má na průběh předčasně ukončeného shromáždění jiný pohled. „Chtěli, abychom se rozešli domů, ale nebylo kudy odejít, východy byly ucpané policajty,“ nepochopil finále akce.

Proč jste do Prahy na demonstraci vyrazil?

„Já a řada ostatních jsme si chtěli vyslechnout názory lidí, s nimiž souzníme a které mají hlavu a patu. Vadí mi, že vláda svými kroky a neschopností adekvátně popsat situaci s covidem dostává lidi pod obrovský stres. Všichni přitom víme, co s lidským organismem stres dělá, jak ho oslabuje. Jinak řečeno, naše vláda jde naproti tomu, aby naši občané byli po stránce imunity co nejméně odolní. Chtěl jsem si se svými blízkými a přáteli úplně v klidu poslechnout vyjádření vystupujících, projevit svůj názor a domluvit se, jak dál postupovat a docílit toho, abychom se dostali k dialogu s vládou. Aby ta brala do úvahy i názory jiných odborníků, nejen ty, co se jim hodí.“

Demonstrace byla povolena pro pět set účastníků, jenže na náměstí se shromáždily tisíce. V jakém okamžiku se to zvrtlo?

„Je pravda, že dorazilo více lidí. Na tom základě byli zadržováni i lidé na nádražích. Vím, že měl vystupovat pan doktor se čtyřicetiletou praxí, ale toho zastavili už na nádraží. Všechno tohle jsme respektovali. Pak se ovšem jako slabina celé demonstrace ukázala přítomnost hooligans. To byla hrozba od samého začátku.“

V tom, že eskalace násilí bude více než pravděpodobná?

„Ano. Dalo se čekat, že když vzroste napětí mezi demonstranty a policií, budou právě hooligans vyprovokováni. A přesně k tomu došlo. Shodou okolností, když jsem na Staromák přišel, hned jsem narazil na policajty v civilu z Jihlavy. Rozumím tomu, je to jejich práce, dostali za úkol monitorovat situaci, nemám jim to za zlé. Takových tam byla spousta. Jenže bohužel, následující dění věrně kopírovalo rok 89.“

V čem přesně?

„Demonstrace byla ukončena a chtěli jsme se rozejít pryč. Všechno probíhalo v klidu do té doby, než jsme zjistili, že z náměstí není kudy odejít. Ptám se policajtů, proč nás nepustí. Bylo mi odpovězeno, že mají zákaz kohokoli pouštět. Já na to, proč nás tedy vyzývají k opuštění prostoru, když není kudy odejít. A jestli vypadáme jako někdo, kdo chce dělat problémy a bordel. Prostě ne! Tudy ne! Čili nikdo ze zasahujících nebyl schopen lidem oznámit, jakým směrem se vydat domů.“

Co následovalo?

„Chtěli jsme to vzít do Pařížské, tam už to bylo zabarikádované i obrněným transportérem. Šli jsme kousek dál za policajty s klasickou uniformou a ptáme se: Prosím vás, máme odejít, ale nevíme, kudy. Můžete nám poradit? A oni zaražení, že není kudy. Nechápali náš dotaz. Ale znali to tam a poradili nám jednu únikovou cestu, kde jsme viděli, že to asi půjde. Ale než jsme tam došli, začalo to bouchat, práskat, vznikla mela. Tady vnímám oproti Listopadu 89 rozdíl v tom, že tenkrát si policejní zásahy lidé nemohli natáčet na mobily, teď ano a po sociálních sítích už běží. Je z toho jasně patrný příkaz uzavřít Staromák i situace, kdy obyčejní lidé mimo skupiny hooligans, kteří se nestihli dostat ven, dostávají sprchu slzným plynem a podobně. Lidi, kteří na schválenou demonstraci přišli vyjádřit svůj názor. Nic víc. Tak co si o tom zásahu mají myslet?“

Pár chlapů si chtělo něco dokázat

Hooligans tvrdili, že jdou do Prahy protestovat proti vypnutí ligových soutěží. Měl jste z nich ten pocit? Anebo šlo o záminku dostavit se do metropole a vyvolat nepokoje?

„V jejich řadách se určitě našli ti, kteří přijeli s jiným cílem. Ale v podstatě to samé jsem viděl na vlastní oči u druhé strany, kdy si pár chlapců chtělo něco dokázat. Já rozhodně neházím všechny policajty do jednoho pytle, ale stejně jako byli mezi chuligány borci, co si chtěli bouchnout, to samé bylo u policie. Jenom čekali na příležitost. Musím uznat, že taktika týmu, který se postavil proti nám, vyšla dokonale. Věděli přesně, kde je slabá stránka demonstrace a dokázali toho využít.“

Na sociálních sítích jsou snímky a videa policistů v civilu, kteří vyvolávají či udrží nepokoje a pak v policejním voze jako řidiči opouštějí místo. Jakou roli v tom sehráli profesionální provokatéři davu?

„Kvůli tomu, že se hooligans dohodli, že nebudou mít na oblečení klubové symboly, tak na to částečně dojeli. Provokatéři se mezi ně snáz vmísili. Byli zamaskovaní a nebyla šance poznat, co jsou zač a že vyvolávají bitky záměrně. Viděl jsem, jak jeden z rádoby hooligans nastupuje do policejního auta na místo řidiče, těžkooděnci se rozestupují a vůz odjíždí pryč. Jeden člověk ho poznává a křičí, že to je ten, co v davu mezi demonstranty dělal největší bordel. Opravdu rok 89 se vším všudy. Ukazuje to na skutečnost, že tihle lidé se dokážou snížit ke všemu. Jako tenkrát.“

Oficiálním výsledkem ovšem je, že ve složité době boje proti covidu tisíce lidí bez roušek zaútočily na pořádkové složky. Jak se s tím ztotožňujete?

„To, že se hooligans nechali vyprovokovat k akci, jednoznačně odsuzuju, nelíbí se mi to, smysl našeho počínání vidím v něčem jiném. Nechceme jít do střetu s policií, to je úplně scestné. Naším cílem je přesvědčovat lidi okolo nás, že jestli jim něco ubližuje, je to stres vyvolaný kroky naší vlády. To strašení. Potřebujeme národu otevřít oči. Trochu odbočím. Četl jsem naprosto skvělou knížku Léčebný kód od Alexandra Loyda. Autor popisuje fakta o dokonalosti lidské imunity, která se dokáže popasovat se vším. Bohužel organismus dostáváme neustále do stresu a tím naší imunitě nedovolíme pracovat, jak umí. Z toho se pak rodí průšvihy, které tu máme.“

Jenže když na shromáždění pro 500 povolených osob dorazí tisíce lidí, spousta z nich bez roušek a rozestupů, těžko z toho vytřískáte pozitivní body. Nemáte pocit, že tahle akce byla odsouzená k neúspěchu od samého počátku?

„K fiasku by nedošlo ve chvíli, kdyby se účastníci demonstrace mohli po jejím rozpuštění normálně dostat pryč. Pak by demonstrace splnila účel. Šlo by o setkání lidí s jiným názorem na věc, než má vládnoucí garnitura. Bohužel někteří jedinci z řad hooligans povýšili svoje ego nad společný zájem. Srovnávám to s hokejem. Pokud chceme být s týmem úspěšní, musíme ego jednotlivce ponížit ve prospěch nás všech. Já taky nebudu chtít v týmu frajery, kteří v zápase odvedou pozornost od hlavní myšlenky porazit soupeře fair play cestou, začnou se někde obouchávat a společný zájem půjde do kytek. Tohle byla v neděli naše slabina.“

A hromadná absence roušek?

„Rouška je osobní věc každého. Já nemám problém nosit roušku v obchodech, kde jsou lidé vystrašení a zahalení. Byť je to proti mému přesvědčení. V neděli jsme se ocitli na venkovním prostranství, já osobně bez roušky, protože po nákaze nejsem i z pohledu vlády po dobu 90 dnů okolí nebezpečný. Někdo roušku měl, někdo ne. Na druhou stanu, kdyby nás tam bylo pět set, všichni se nám vysmějí. Včetně médií. Referovalo by se z místa ve stylu Listopadu 89, že několik křiklounů, chuligánů a protistátních živlů protestovalo proti socialistickému zřízení. Tohle by byl ten samý případ. Á propos média. Já kdybych v neděli nebyl přímo na místě, ze způsobu referování o demonstraci bych nevyrozuměl nic jiného, než že se do Prahy sjeli chuligáni z klubů udělat bordel, bouchnout si, napadnout policii. S tím, že ta veškeré útoky úspěšně zpacifikovala. Nic jiného jsem ve zpravodajství nenašel. Tristní.“

Jak reagujete na prohlášení ministrů Hamáčka, Prymuly či premiéra Babiše, že účastníci demonstrace jsou hyeny, bezohlední sobci a že kvůli vám přibudou stovky zbytečně nakažených?

„Je mi to jedno. Já je absolutně neposlouchám. Už nevěřím ani naší veřejnoprávní televizi. Bohužel. Jako jsem to říkal v neděli některým policajtům. Uvědomte si, že slib ochrany jste nedávali Hamáčkům, Babišům a dalším. Slíbili jste, že budete chránit lidi. A ochrana lidí neznamená jejich vyprovokování. Bylo to úplně nesmyslné a zbytečné. Ale znovu opakuju, odsuzuju hooligans, kteří se nechali strhnout. Z druhé strany částečně, opravdu ale jen částečně dovedu pochopit, že mají policajti na hooligans pifku. Někteří na stadionech dělají bordel a kvůli nim jsou těžkooděnci často nasazováni do akce. Tak jim to teď dali sežrat. Bohužel v nevhodnou dobu a se zatažením nevinných lidí, kteří s tím neměli absolutně nic společného.“