Rozlišujme mezi chuligány a fanoušky. I po obří frašce na Staromáku

BLOG ADAMA NENADÁLA | Nedělní „Protest proti totalitním nařízením“ na Staroměstském náměstí vejde do dějin jako jedna z největších českých frašek koronavirem poznamenaného roku 2020. Tragikomický občanský spolek HON velkoryse spojil síly s fotbalovými chuligány a ti se nenechali dvakrát prosit, takže se po smršti zmatečných „proslovů“ strhla v centru Prahy bitka, po které musela záchranka aktivovat traumaplán. To všechno uprostřed covid-průšvihu obrovských rozměrů.

Babišova vláda mohla v přímém přenosu pozorovat, kam až zašla frustrace některých lidí. A přemýšlet, jak vylepšit komunikaci s občany, kteří svoji nespokojenost (zřejmě i strach) kdykoliv rádi vymění za agresi. Žádné Prymulovy ani Babišovy přehmaty (a že jich bylo!) si ale nezaslouží reakci v podobě zbytečného násilí.

A normální fotbaloví fanoušci (je jich většina) si pro změnu nezaslouží to, aby byli automaticky spojováni se smutným nedělním spektáklem. „Český fotbal neprodukuje žádné velké výsledky, ale rozhodně k sobě přitahuje nemalé množství magorů a exotů všeho druhu. Vedení fotbalu je ve vazbě, ultras řádí na Staromáku, nejlepší český klub vlastní komunistická Čína...“ Takhle šmahem to na Twitteru shrnul politolog Jiří Pehe a hodil tak do jednoho velkého umouněného pytle Berbra, ultras, chuligány, Rogoze, Tvrdíka, výsledky, komunisty – a vůbec všechny „magory“ a „exoty,“ kteří se v Česku honí za kulatým nesmyslem.

Zobecňování je matka slepoty a neinformovanosti. Ano, chuligáni ze Staromáku jsou součástí české fotbalové scény. Ano, kluby by občas měly mít větší odvahu jít proti nim. Ale tihle lidé tvoří jen zlomek toho, co Pehe ochotně opatřil škatulkou „český fotbal.“ S Berbrem a jeho prohnilou armádou je to podobné: „český fotbal“ není jen zadržený „náčelník“ a jeho nohsledové. Jsou tu fanoušci, jejichž životní přehled vás může obohatit. Jsou tu trenéři mládeže, jejichž nadšení vás může inspirovat. Jsou tu kluby, které kolem sebe vytvářejí komunity. Jsou tu mladí fotbalisté a fotbalistky, kteří na sobě makají.

Ne, pro fotbal v Česku to nebyl z hlediska PR dobrý víkend. Ale nenechte se zmást dělbuchy na Staroměstském náměstí: to nebyl „český fotbal.“