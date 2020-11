Potrestaný Stloukal požene svaz k soudu. Jdu bojovat za trenéry, říká

Tvrdí, že s sebou nenechá zametat, postihy hokejového svazu považuje za neadekvátní, rozporuje jejich vynesení i způsob řešení odvolání. Před pár dny do kanceláří Techniky přišla pošta ze svazu a zpráva o potvrzení verdiktů. „Budeme se domáhat určení neplatnosti rozhodnutí hokejového svazu v řízení před soudem. Naším zájmem je prokázat, že svaz postupoval nesprávně a v rozporu se zákonem,“ tvrdí trenérův advokát Michal Zahuta.

Nálada na zimním stadionu Techniky je všelijaká. Jako všude jinde z důvodu koronavirové krize a trvajícího uzavření sportovišť. Vedení klubu navrch řeší, jak se vypořádat se svazovým ultimátem. Postavené je celkem jasně: pokud odvoláte Stloukala z pozice hlavního trenéra mládeže, smlouva poběží dál, status Sportovního centra mládeže vám zůstane.

Pro budoucnost Techniky je tento pakt zásadní věc. S vizitkou SCM souvisí podpora svazu v řádech statisíců korun ročně (na plat vedoucího trenéra CSM, v tomto případě Stloukala, dostává klub od ČSLH 360 tisíc) i následná finanční výpomoc od města a kraje. Rozehrála se velká hra, obě strany dlí v zákopech. Z dostupných informací vyplývá, že Technika nehodlá přistoupit na nátlak svazu, zároveň si dokáže barvitě představit, co by mohlo nastat, kdyby se diktátu nepodvolila.

„Víte, v této kauze už nejde ani tak o mě jako o trenérskou profesi v českém hokeji, její kredit v branži šel neuvěřitelně dolů. A někdo to musí pojmenovat nahlas. To je můj motiv,“ předesílá Martin Stloukal. „Nastupující trenérská generace neví, do čeho se řítí. Nemá tu žádnou podporu, pokud svoji práci nebere jako poslání, nemůže ji vykonávat. Finančně je to tragédie. Považuji za důležité ozvat se, když to nikdo jiný neudělá a nechá si líbit, v jakém stavu se český hokej ocitá, jak je řízen. Ať si každý myslí, co chce, já míním bojovat za lepší podmínky trenérů v budoucnu.“

Není sám, kdo netají nespokojenost s tím, jak hokejová mládež v covidových měsících strádá, přitom v cizině se jede naplno. Nahoře Stloukal vnímá jen přihlížení. „Máme tady zavřené stadiony, výpadky v příjmech, kluby se s rodiči skládají na tréninky v zahraničí a od svazu nepřichází absolutně žádná podpora. Ani morální. Náhradní trénování zůstává plně v režii oddílů, rodičů, svaz v tomto směru nepodniká nic,“ vadí Stloukalovi.

O tomtéž hovořil minulý týden na stránkách Sportu sportovní ředitel Mladé Boleslavi Václav Nedorost. „Pokud to neotevřeme, hrozí nám zkáza, katastrofa. Čekal bych větší pomoc od svazu,“ podotkl bývalý hráče NHL či KHL.

Nic z toho nemění na faktu, že Stloukalův zástupce Michal Zahuta připravuje trenérův vlekoucí se případ k soudu. Na čem hodlá postavit reakci? „Ten způsob, jakým svaz ‚kauzu Stloukal‘ vyřešil, je naprosto bezprecedentní. Již původní rozhodnutí měla celou řadu podstatných vad a nedostatků. Obě naše odvolání, která na to věcně a podrobně poukazovala, byla zamítnuta, a to bez jakéhokoli odůvodnění. O odvoláních se navíc konalo ústní jednání, kterého jsme se s klientem měli právo zúčastnit, avšak účast nám umožněna nebyla. Požádal jsem proto dodatečně alespoň o zápis z tohoto jednání. Na to svaz neodpověděl vůbec. Co si tedy o takovém řízení myslet?“ pronáší Zahuta.

Podle něj ČSLH nenajde ve svých stanovách pro své rozhodnutí oporu. „Svaz ukládá sankce na základě znění stanov, ty jsou však nekonkrétní, jen obecné,“ konstatuje Zahuta a pro srovnání dává příklad.

„Když si neoprávněně přisvojíte cizí věc a způsobíte tím škodu nikoli nepatrnou, tak z trestního zákoníku jednoduše zjistíte, že jste se dopustil přečinu krádeže. Ve stanovách svazu nic takového nenajdete, pouze se dozvíte, že se nesmíte dopustit jiného provinění. Co je jiné provinění?“ ptá se Stloukalův advokát. „Odmítnutí vyjádření bez porady s právním zástupcem? To, že byl někdo drzý? Nebo že se neklaní v pase a nezasalutuje, když potká činovníka svazu? To nikdo neví, je na libovůli orgánů hokejového svazu, co si do toho dosadí. A to je z mého právního pohledu špatně. Navíc je otázkou, zda je svaz vůbec oprávněn trenérům jakékoli sankce ukládat, protože trenér není členem svazu.“

V jeho očích dost důvodů pro civilní obranu. „Rozhodnutí hokejového svazu napadneme v řízení před soudem. Naším zájmem je prokázat, že svaz postupoval špatně a v rozporu se zákonem. Vznik finanční újmy 10 tisíc korun je sekundární, ale neoddělitelná součást. Na základě toho se budeme domáhat i vrácení částky,“ dodává Zahuta.