Antoš: Hokej potřebuje změnu. Král není špatný, ale není za ním úspěch

Po neúspěchu české dvacítky na MS se rozjela diskuze o stavu českého hokeje i výchovy mládeže. Do ní se po svém zapojil i šéftrenér svazu Filip Pešán, když osočil ze špatné práce extraligové kluby, čímž rozpoutal ještě divočejší výměnu názorů. Spolu s experty jsme se pokusili na zásadní témata podívat více do hloubky v hokejovém iSport podcastu . V debatě pak zazněl i názor, jestli by neměla skončit éra dlouholetého prezidenta hokejového svazu Tomáše Krále.

„Myslím, že důležitá bude asi změna. Tady nikdy nebyl prezident takhle dlouho…“ přemítal expert a komentátor ČT Milan Antoš. „Ty vazby, který tam teď jsou, jsou tak silný, že jsou nepřeskočitelný. Já bych byl pro změnu, aby tam šel někdo, kdo tomu dá nový vítr. Tím neříkám, že to pan Král dělal špatně… srovnal finance, ale není za ním ten úspěch,“ vysvětloval.

Právě vazby a pošramocené vztahy vadí i hokejovému expertovi deníku Sport Miroslavu Horákovi. „Zmíníte se o něčem, co nefunguje, co by mohlo být lepší, a druhá strana hned podrážděně reaguje, hledá, jak by vám to vrátila,“ zamýšlel se zástupce šéfredaktora. Právě svazovému šéftrenérovi Pešánovi prý taky kritika nevoní a na svazu chybí sebereflexe…

„Chodili tam často lidé, kteří skončili v klubech a potřebovali práci, tak mnohdy dostali vysokou funkci na svazu. A když nebyla, tak se funkce vymyslela. To jsou různí koordinátoři, poradci atd. Kluby jsou pod tlakem, trenéři jsou pod tlakem a na svazu, kdy 12 let není medailový úspěch, sebereflexe žádná…“ má jasno.

Je dobře, že Pešán otevřel diskuzi, nebo je jeho drsná kritika příliš příkrá vůči klubům? Má i svaz máslo na hlavě a proč pořád nezúžil soutěže a toleruje nedostatek konkurence? Co dělá hokej hůř oproti fotbalu a jak se liší problémy, které řeší oba sporty? Jak by se měl hokej změnit a řešit situaci? Měl by šéf hokejového svazu odstoupit a proč na jeho post není tlak ze strany prostředí?

O tom všem diskutují Milan Antoš, Miloš Říha mladší a zástupce šéfredaktora deníku Sport Miroslav Horák. Moderuje Martin Vait.

0:00 Pešánovy výroky: Je dobře, že otevřel diskuzi, nebo je drsná kritika neoprávněná?

19:08 Proč se pořád nezúžily soutěže a je nedostatek konkurence největší problém českého hokeje?

35:10 Má dnešní generace mladých hráčů dobrý přístup a jaké tlaky jsou na trenéry?

49:00 Má šéf svazu Král odstoupit? Co by měl hokej změnit?