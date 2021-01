Záruba o debatě Pešán vs. kritici i svém pohledu: Je tu obří krize důvěry

Na Kavčích horách se pochlapili a svolali debatu, která slibuje či spíše nevylučuje ostrou výměnu názorů. Na jedné straně Radim Vrbata s Václavem Varaďou, na druhé Filip Pešán a Petr Bříza. „Probuďte se!“ proti „Děláme to výborně!“ I tak lze nahlížet na startovní pozici dnešní televizní pře. Spor o český hokej, nazval večerní přímý přenos Robert Záruba, šéfkomentátor ČT sport. V rozhovoru pro iSport Premium popsal výběr hostů či roli, kterou hodlá v debatě hrát. Zároveň vysvětlil kritizovaná svazová videa zařazovaná do vysílání během MS hokejistů do 20 let a také svůj pohled na krizi českého hokeje.

Uplynuly tři týdny od zápisu dalšího mizerného výsledku na MS dvacítek. Jako obvykle přišla vlna kritiky z úst uznávaných osobností. Především na stránkách deníku Sport. Letos je však přece jen něco jinak. Frustrace v hnutí sílí, hokej se rozpojil ještě víc po diskutabilních vyjádřeních svazového šéftrenéra Pešána, jenž důvody bídy hodil na kluby. I tom se večer povede řeč.

Nebývá zvykem, aby se na ČT sport pořádala diskuse lidí, kteří jsou svými názory vůči sobě tak vyhranění. S jakou ambicí do ní jdete?

„Debat a názorů bezprostředně po dvacítkách bylo jako vždy velké množství. My pár slov k šampionátu také ztratíme, ale diskutovat budeme ve větší šíři. Ambicí pořadu je utřídit výtky k tomu, co se dělá špatně, protože jich je strašně moc, některé jdou proti sobě. Totéž se týká řešení problému výchovy. Východisek je rovněž velké množství a některá jdou také proti sobě. A byť jsou dobře míněná, v mých očích nejsou realizovatelná. Zajímá mě, zda dokážeme pojmenovat chyby a možnosti řešení, aniž bychom rozmělnili pojmenování nedostatků do tisíce střípků.“

Podaří se vám to během 75 až 90 minut?

„To se uvidí. Abych byl však upřímný, ambici, že televizní debata něco vyřeší, jsem ztratil hrozně dávno. Kdysi jsme mívali pořad Kamelot, přicházeli jsme s myslím zajímavou názorovou konfrontací, ovšem u toho také zůstalo. Většinou to nemělo žádný následek. Možná se malinko zvýšil tlak na jednotlivé osoby, ale to bylo tak všechno. Možná během čtvrteční hokejové debaty vznikne zajímavá energie, myšlenka, ale že by to vyřešilo problém... Jeden z účastníků diskuze mě nabádá, abychom dělali co nejvíce debat. Že se tím řada věcí posune. Já tuto iluzi nemám. Debaty na veřejnosti jsou užitečné pro utřídění názorů, možná směřují k řešení problému, ale nemohou jej vyřešit. To je utopie a nesmysl. To není prezidentská debata, jejíž průběh se může promítnout do individuální volby diváka jako občana.“

Jakým způsobem jste se rozhodovali pro zvolené hosty?

„Především jsem chtěl, abychom měli dva a dva hosty, kteří v momentálním sporu stojí na opačné straně. Není to ovšem o nějaké barikádě. Tomu odpovídá i rozmístění hostů ve studiu. Nebudou sedět u jednoho stolu, ani já nebudu přímo mezi aktéry. Obojí jsem záměrně nechtěl. Budu úplně mimo scénu, kde jsou hosté různě umístěni. Z kritických hlasů byla nabídka velmi široká, vybrali jsme ty, jež považuji za relevantní, které mají úzký kontakt s hokejem, čili na něj mají stále vliv. A z druhé strany byl Filip Pešán jasná volba, on tu debatu nad hokejem akceleroval vyjádřeními po MS. K němu jsme hledali někoho, kdo by dokázal čelit kritice mládežnických soutěží a jejich organizace. Tam nastala změna kvůli posledním událostem. Petr Bříza bude v mých očích nakonec lepší volba (namísto Jiřího Šlégra), o tématu ví hodně. Po Tomáši Královi určitě nejvíc. Mám na mysli hledisko motivací při nezřídka naprosto nelogických úpravách mládežnických soutěží.“

Prezidenta Českého hokeje Tomáše Krále jste nezvali?

„Samozřejmě. Tomáš Král se má však nacházet v místech, kde není potřebné připojení. Chtěli jsme ho připojit přes skype, ale nešlo to. Možná je v zahraničí, nevím.“

Pešán chce řídit celý hokejový svět, štve Antoše. Dobře, že se do toho hodil granát, namítá Říha

Poměry v českém hokeji dlouhodobě a detailně kritizuje Alois Hadamczik, zveřejňuje i názory, jak odvětví probrat. O něm jste neuvažovali?

„Alois Hadamczik má celou řadu zajímavých postřehů, jeho hlas má být slyšet. Zároveň tvrdím, že on byl poměrně dlouhou dobu součástí systému a mohl jej tudíž změnit. A to se nestalo. Mohl do toho šlápnout stejně razantně jako nyní Filip Pešán. Momentálně jsem dal přednost lidem, kteří jsou kritičtí a zároveň mohou dění v hokeji ovlivnit tím, že jsou jeho přímými aktéry.“

Možná stačilo, kdyby Tomáš Král chtěl Hadamczika poslechnout. Ale to je zase jiné téma.

„V minulosti bylo velmi vděčným počinem zvát do debat Luďka Bukače či Jaroslava Holíka. Měli k tomu spoustu co říci, jenže důležitý fakt byl, že za hokej nenesli ani tu minimální odpovědnost. Řekli si kritiku, vypadali u ní vždycky dobře, ale co dál?“

Mělo to však i výhodu. Díky tomu, že nebyli v danou chvíli v hokeji přímo zainteresovaní, mohli mluvit napřímo, upřímně. Což se o mnoha jiných říci nedá.

„Proto vám vysvětluju, že jsem chtěl lidi, kteří jsou v hokeji zainteresovaní. Aby tam byla zodpovědnost i na straně kritiků. Jak Václav Varaďa, tak Radim Vrbata za něco odpovídají. Dal jsem přednost lidem, kteří jsou v mých očích v nastupující vlně kritiků práce svazu a zároveň nejsou od prostředí daleko. Příště může probíhat debata zase s jinými hosty. Proti vyjmenovaným osobnostem samozřejmě nic nemám, naopak. Kdyby žil Luděk Bukač, o jeho pozvání bych velmi silně uvažoval. Ale bohužel mezi námi už není.“

Budete v debatě hodně aktivní?

„Moje role bude v tomto typu pořadu moderátorská, jakkoli toto označení nemám rád kvůli jeho nadužívání. Ale tady sedí, neboť Filip Pešán doposud do přímé výměny názorů nešel. Důležité je, aby mluvili hlavně lidé na pódiu, kde symbolicky nesedím. Jde mi v prvé řadě o přímý dialog pozvaných lidí. Nejedná se o klasický sportovní pořad. Má role bude především usměrňovací.“

Ukázat, co český hokej nabízí, není závadné

Se znalostí „náklonnosti“ Radima Vrbaty a Václava Varadi vůči Filipu Pešánovi může dojít i na emoce. Budete je krotit?

„Ne. Pokud nebudou padat výrazy, které by vybočovaly z kodexu České televize, neudělám nic, co by dialog přerušovalo. Emoce nebudu