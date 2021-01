Spor v TV: Pešán v defenzivě, nechtěl řešit soutěže. Varaďa kroutil hlavou

Filip Pešán po MS do 20 let zkritizoval práci v klubech • Profimedia.cz

Český hokej není v dobré kondici. Taková je realita. Dobrým znamením je, že tahle smutná skutečnost leží na srdci mnoha lidem. Patrné to bylo i v pořadu České televize Spor o český hokej, kde se sešla čtveřice Filip Pešán, Petr Bříza, Radim Vrbata a Václav Varaďa. Co diskuse ukázala? Především obrovskou nejednotnost a řevnivost mezi hlavními kapacitami v tuzemsku. „Pešán hokej nespojuje,“ otevřeně pronesl Varaďa.

Mistrovství světa do 20 let tradičně přinese do české kotliny řeč o tom, jak pozvednout tuzemskou hokejovou kvalitu. Letošní leden nebyl výjimkou. Rozdíl je však v intenzitě. Granát, který vhodil mezi všechny zúčastněné Filip Pešán, kdy osočil kluby z pohodlnosti, vyvolal nebývalou bouři. Na tu reagoval v rozhovoru pro iSport Premium třeba právě Radim Vrbata. A svár pokračuje i nadále.

Úvodní půlhodinka, to bylo ryzí vyřizování starých sporů. „Nevěděl jsem, kam Filipova slova směřují, všechny nás hodil do jednoho pytle, což se mě dotklo. Mělo se ukázat a jmenovat na daný klub. Jeho výroky vyvolaly obrovskou nedůvěru,“ kroutil hlavou Varaďa. „Pešánův výrok na adresu klubů, to bylo prostě plivnutí do tváře,“ přidal se Vrbata. Bylo patrné, že Pešánova slova byla i nadále otevřenou ranou. Nejenom ta směrem ke klubům, ale i na adresu Michala Teplého, který byl ústy šéftrenéra svazu označen za flinka na trénincích seniorské reprezentace na listopadovém turnaji Karjala.

„Chtěl jsem dát najevo, že nepracoval. Ode mě to byla věc k rozpoutání diskuse,“ snažil se věc urovnat Pešán. „To přeci nejde. Říkat, aby se takhle mladý hráč veřejně styděl,“ kontroval Vrbata. „Ode mě to byla cílená věc k rozpoutání diskuse,“ opáčil Pešán. „Tak se to mělo řešit hned, a ne až o dva měsíce později, po skončení juniorského šampionátu. To načasování bylo špatné,“ nedal se Vrbata.

Nutno říct, že právě trenér národního týmu byl zpočátku v těžké defenzivě. Musel své názory obhajovat před Vrbatou i Varaďou. „Zatím je to debata o vzájemném napadání a je to bulvár. A vůbec nemám v plánu tady rozebírat třeba zúžení soutěží,“ rozčiloval se po chvíli. „O tom se ale bavit budeme,“ odpověděl moderátor Robert Záruba. A jak řekl, tak udělal.

Právě zúžení soutěží bylo jednou z mála věcí, na které se všichni shodli. Při rozebírání hlavních potíží v českém systému totiž mnohokrát zaznělo jedno slovní spojení: chybí konkurenční prostředí. „Systémy jsou nastavené tak, že je v lize dorostu 30 týmů a v juniorce 20. To nevytvoří konkurenci. Pak hraje každý, kdo má ruce a nohy,“ pokrčil rameny Vrbata. Kritika se snesla na práci svazu, který v posledních letech dovedl soutěže až do tohoto stavu. „O zúžení už se rozhodlo v prosinci 2019 a dojde k němu,“ dodal Pešán.

Hokej potřebuje změnu. Král není špatný, ale nejsou za ním úspěchy, říká Antoš

Právě Vrbata byl nejaktivnějším hostem. Vysvětloval, navrhoval, sdílel své pohledy. Popsal i systémové změny, které připravili v jeho domovské Mladé Boleslavi. V tzv. pyramidovém systému by měl celý systém vytvořit co nejvíce rozdílových hráčů, kteří by se společně sešli v juniorské extralize o 14 týmech. „Děti jsou stejní a my jim musíme dát servis,“ shrnul plán.

Co je však třeba kvitovat, to je fakt, že k podobným otevřeným rozhovorům dochází. Jde se do konfrontace a z toho vyplývají změny, které mohou vývoj mladých hráčů posunout. A o to jde. „Sjednocení je základ. Kluby a svaz musí být na jedné lodi,“ uzavřel povídání Bříza.