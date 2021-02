Sněmovna neprodloužila nouzový stav, čeká se, co hejtmani. Vrátí se fanoušci do ochozů? • Profimedia

Sněmovna neprodloužila nouzový stav, čeká se, co hejtmani. Vrátí se fanoušci do ochozů? • Profimedia.cz

Sněmovna neprodloužila nouzový stav, čeká se, co hejtmani. Vrátí se fanoušci do ochozů? • Michal Beránek (Sport)

Sněmovna neprodloužila nouzový stav, čeká se, co hejtmani. Vrátí se fanoušci do ochozů? • Michal Beránek (Sport)

Sněmovna neprodloužila nouzový stav, čeká se, co hejtmani. Vrátí se fanoušci do ochozů? • Pavel Mazáč (Sport)

Sněmovna neprodloužila nouzový stav, čeká se, co hejtmani. Vrátí se fanoušci do ochozů? • ČTK

Sněmovna neprodloužila nouzový stav, čeká se, co hejtmani. Profíci neblázní. Jednohlasně zaznívá, že počkají na upřesnění opatření. • Sport

Sněmovna neprodloužila nouzový stav, čeká se, co hejtmani. Profíci neblázní. Jednohlasně zaznívá, že počkají na upřesnění opatření. • ČTK / Peřina Luděk

Sněmovna neprodloužila nouzový stav, čeká se, co hejtmani. Profíci neblázní. Jednohlasně zaznívá, že počkají na upřesnění opatření. • ČTK / Kamaryt Michal

Nebude nouzový stav, společenskému životu se na první dobrou možná povolí oprať. Ale tu můžou vzápětí zkrátit opatření na vládní nebo krajské úrovni. Od pondělí se tak život, ani ten sportovní, až tolik změnit nemusí.

Čeká se, že o nouzový stav totiž požádají hejtmani jednotlivých krajů. Už to udělal pardubický Martin Netolický, totéž se chystá udělat Moravskoslezský, Zlínský a Ústecký kraj.

„Bude záležet na tom, jestli vláda přijme v průběhu víkendu nějaká konkrétní opatření, nebo pravomoc přejde na krajské samosprávy. Pokud by to bylo jasné, v neděli večer bychom mohli vydat nějaká svazová prohlášení nebo stanoviska směrem ke klubům. V současné chvíli je ale brzy cokoli komentovat. Je velmi pravděpodobné, že i když nouzový stav nebude, nahradí ho jiná opatření na vládní úrovni, nebo na úrovni krajů,“ předjímá celkem správně Zdeněk Zikmund, tiskový mluvčí Českého hokeje.

Tím pádem by jakákoliv byť jen teoretická uvolnění spadla minimálně pod krajskou režii. A zatím se zdá, že se málokdo za současných okolností pohrne do skoro už zapomenutého běžného života. Karlovarský kraj a Praha uvažují o stavu nebezpečí.

„Pro nás jsou zásadní dvě otázky: zda budou moct trénovat děti a diváci být na stadionech. Ty nás zajímají. Dokonce bych řekl, že je pro nás hlavní, aby byl umožněn mládežnický sport. Zatím ale není jasné, zda to bude možné. Všechny sportovní svazy čekají na konkretizaci opatření,“ říká Zikmund.

To se pochopitelně týká i fotbalu. Amatérský a mládežnický sport stojí, tréninky buď neprobíhají vůbec, nebo ve velmi omezeném režimu, v malých skupinkách. Aspoň to by se možná změnit mohlo. Záleží ale právě na krajích, pro jakou formu se rozhodnou. Profi sport ale nejspíš „bláznit“ nebude.

„Velké změny u nás nejsou v plánu,“ říká tiskový mluvčí Ligové fotbalové asociace Štěpán Hanuš. Nedá se tedy předpokládat, že by na ligové tribuny, aspoň ne na ty fotbalové, najednou mohli přijít fanoušci.

V příštích dnech by se měla opatření upřesňovat.