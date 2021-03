Zázrak nepřišel. Hokejista (†19) po zásahu pukem zemřel, bojoval tři dny

Timur Fajzutdinov po zásahu pukem do hlavy zemřel • twitter.com

Několik vteřin od nešťastného zásahu pukem do hlavy upadá obránce Timur Fajzutdinov do bezvědomí • twitter.com

Ruský obránce Timur Fajzutdinov (vlevo) dostává nešťastnou ránu pukem do nekryté části hlavy • twitter.com

Timur Fajzutdinov po zásahu pukem do hlavy zemřel • twitter.com

Moment, kdy obránce Dynama Timur Fajzutdinov dostává dělovou ránu pukem do nechráněné části hlavy • twitter.com

Z Ruska dorazila tragická zpráva. Hokejový obránce Timur Fajzutdinov, kterému minulý týden nešťastná rána pukem do hlavy způsobila vážná zranění, v úterý na následky incidentu zemřel. Teprve devatenáctiletý hráč tři dny bojoval o život v nemocnici v Jaroslavli, zdravotní stav kapitána juniorského týmu Dynama Petrohrad však byl velmi kritický. Lékaři ho i přes veškeré úsilí nedokázali zachránit. Celá země i hokejový svět nyní smutní nad ztrátou talentovaného sportovce.

Nešťastně nahozený kotouč v zápase ruské Ligy mládeže zavinil během okamžiku tragédii. Hokejové fanoušky po celém světě na přelomu týdne zasáhlo video, na němž ruský hokejista Timur Fajzutdinov po schytaném zásahu do nechráněné části hlavy se v bolestech chytá za hlavu a vzápětí upadá do bezvědomí. Hráč byl následně převezen do solovjovské nemocnice v Jaroslavli a umístěn na jednotku intenzivní péče.

Fajzutdinovův stav se ale i přes kvalitní péči nelepšil, jeho srdce i plíce přestaly samostatně pracovat a musel tak být připojen na přístroje pro podporu života. Po stanovaní až kruté diagnózy (zlomenina spánkové kosti, krvácení do mozku a poškození krční tepny) tamní lékaři hned věděli, že tak náročný zákrok pro záchranu mladíka nejsou schopni zvládnout a převoz do speciálního střediska v Moskvě by byl extrémní hazard.

Jak uvádí ruská média, vážně zraněnému zadákovi mohl pomoct už jenom zázrak. Ten ale bohužel nepřišel. O skonu týmového kapitána informovalo vedení Dynama na Instagramu, kde klub vyjádřil upřímnou soustrast celé Timurově rodině i blízkých. „Navždy v Dynamu. Navždy v našich srdcích,“ stálo v příspěvku. Fajzutdinovovu památku uctí nejen Petrohrad.

Následující zápasy ruské juniorky, dokonce i duely play off KHL začnou minutou ticha pro zesnulého hokejistu, jenž měl před sebou nadějnou kariéru.