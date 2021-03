Strach o život hokejisty (19)! Po zásahu pukem do hlavy je v kritickém stavu

Několik vteřin od nešťastného zásahu pukem do hlavy upadá obránce Timur Fajzutdinov do bezvědomí • twitter.com

Hodně krutý osud stihl mladého sportovce. Nadějná kariéra hokejového obránce Timura Fajzutdinova se v kratičkém okamžiku proměnila v boj o život. Teprve devatenáctiletý kapitán juniorského týmu Dynamo Petrohrad v minulém týdnu během utkání v Jaroslavli schytal dělovou ránu pukem do oblasti mezi uchem a čelistí. V hokeji nijak zvláštní zásah, jehož následkům běžně zamezí helma, se ale ukázal jako velmi vážný. Mladý Rus byl okamžitě převezen do nemocnice a umístěn na jednotku intenzivní péče. Hráčův zdravotní stav je podle dostupných informací extrémně kritický.

Zatímco hokejisté Dynama Petrohrad dál hrají v play off NMHL, druhé nejvyšší juniorské soutěže v Rusku, jejich kapitán Timur Fajzutdinov bojuje od 12. března o život. Už při prvním pohledu na záznam z utkání v Jaroslavli, na kterém mladý bek po zásahu pukem během chvíle upadá do bezvědomí, je zřejmé, že ošklivá rána do nechráněné části hlavy se neobešla bez následků. A to bohužel vážných.

Letící kotouč zasáhl nadaného zadáka opravdu hodně nešťastně. Diagnóza zní až neuvěřitelně děsivě: zlomenina spánkové kosti, krvácení do mozku a poškození krční tepny. Rodák z Čeljabinsku je nyní zcela odkázán na pomoc přístrojů pro podporu života, jeho srdce a plíce přestaly samostatně pracovat.

Fajzutdinovova rodina, která mezitím dorazila za vážně zraněným pacientem, se následně dozvěděla další hroznou zprávu. Podle ruských médií nemá nemocnice Solovjevskaja speciální vybavení pro nezbytnou a velmi náročnou operaci. Doktoři se vážně obávají, že by Fajzutdinov převoz do potřebně vybaveného střediska v Moskvě nemusel přežít. Rodina se ale rozhodla extrémní riziko přijmout.

„Musíme riskovat,“ řekla Elena Fajzutdinovová, Timurova matka pro web 76.ru. „Absolutně nezpochybňuji způsobilost lékařů v Jaroslavli, když mi ale řekli, že s podobným zraněním pracují poprvé a nemají potřebné vybavení, neměli jsme na výběr,“ dodala.

V záchranu života a uzdravení ruského obránce nyní pevně doufá (nejen) petrohradská juniorka, za kterou Fajzutdinov odehrál už 200 zápasů a svými vůdčími schopnostmi si vysloužil i kapitánské „céčko“. „Právě v tuto chvíli bychom my, celý Petrohrad, celá Liga mládeže i celé Rusko měli Timovi poskytnout tak silnou podporu, která mu dá příležitost tento boj vyhrát. Jsme s tebou, Fazy!“ napsali zástupci Dynama na klubový Instagram.