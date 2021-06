Čekání na gól. Šmudla by potěšila diváky, říká para hokejista Novotný

„Když se podíváte na výsledek, tak se na to nedá moc říct,“ krčil rameny Miroslav Novotný. „Kanada a Američani jsou favorité turnaje. Snažili jsme se dělat, co jsme měli, ale mají takovou kvalitu, že když propadne jeden hráč, tak jedou do přečíslení a pak už takhle rozjetou mašinu těžko zastavujete.“

Hned ve středu vás čeká klíčové čtvrtfinále, nebyl problém se s Kanadou za rozhodnutého stavu podvědomě šetřit?

„Tohle nejde úplně vypustit z hlavy, ale na druhou stranu, nechcete zklamat diváky, kluky v pětce. Když vzdáte jeden souboj a propadnete, musí to za vás odbránit jiný. Nějaké vypouštění nebo úvahy, co bude druhý den, nepřipadá v úvahu.

Ve druhé třetině jste měl solidní šanci, byla to tyčka?

„Myslím, že ne. Snažil jsem se to tam poslat aspoň levou, ale bohužel, ani tohle nedopadlo. Jsem trošku zklamaný, ale když máte pět střel na bránu, nebo kolik, a nedáte z toho gól, tak si vyhrát nezasloužíte.“

Na turnaji jste stále bez vstřeleného gólu, jak to prožíváte?

„Je to deprimující, ale když se podíváte na týmy, co mají za sebou… A co my. Chápu, že to pro veřejnost vypadá blbě, ale je to strašně těžké. Nejsme to jenom my.“

Nějaká „šmudla“ by vás nakopla, potěšila?

„Určitě by alespoň potěšila diváky, když už sem přišli.“

Ve čtvrtfinále vás čeká silné Rusko, jaký to bude soupeř?

„Víme, že jsou super hráči a nedarují nám žádnou chybu. Teď jsme viděli, jak hráli s klukama před námi (Norsko 18:1), nebude to nic jednoduchého.“

Čím jsou Rusové nepříjemní?

„Umí výborně hrát do těla. Jak se do nich párkrát opřete, tak oni to velmi rychle vrátí. Vůbec jim to nedělá problém. Mají snad stoprocentní přihrávky, umí najít spoluhráče na půlce hřiště přímo na hokejku a z toho čerpají. A to nemluvím o tom, že si to dají do volného prostoru a tam jim vždy někdo najede. Je to strašně těžké. Jak pro gólmana, aby to chytil, tak pro bránící hráče, abychom si s nimi sjížděli. Hodně se křižují a nás tím matou. Dvakrát třikrát se překříží, dají rychlou přihrávku a většinou zakončují.“