Šmicer hraje s Barošem, láká i Čecha. Co říká na příchod Krmenčíka?

Bude to jeden z bonbónků jedinečné hokejové přehlídky ve Špindlerově Mlýně mezi 7. a 11. prosincem. Do centra Krkonoš dorazí extraliga, Chance liga, hokejové legendy Česka a Slovenska, ale i univerzitní či ženský hokej. A nejen to. V aréně, která se vybuduje pod sjezdovkou ve Svatém Petru, předvedou svůj fortel i fotbalové ikony nedávné minulosti. Jejich nábor si vzal pod palec Vladimír Šmicer, jenž slibuje výjimečnou kvalitu.

Ústředním bodem pětidenního festivalu budou extraligové duely Kladno-Pardubice (9. 12.) a Mountfield-Sparta (11.12.), ovšem i další program nabízí slibnou podívanou. Bitva fotbalových internacionálů proti partnerům akce D+D REAL Winter Hockey Games bude určitě jednou z nich.

Už jen proto, že na jedné straně potkáte i Milana Baroše nebo Patrika Bergera. A jak se kapitán a GM týmu Vladimír Šmicer zmínil, pokusí se do branky přizvat i Petra Čecha, který se ohání lapačkou v nižší anglické soutěži. A jde mu to skvěle. „A já nastoupím proti nim za Kaufland,“ zasmál se Jaromír Jágr, jeden z organizátorů celého podniku.

Mimochodem, Jágr se se Šmicerem znají přímo z ledu. „Jednou nám Jarda Jágr zavolal, společně s Ivanem Haškem jsme přijeli k němu na Kladno na jeho pověstný noční trénink. S Jardou a Jirkou Tlustým jsme nastoupili proti čtyřem místním juniorům. A bylo to docela náročné,“ vzpomíná Šmicer. „Po pěti minutách jsem pochopil, že si Jarda chtěl vyzkoušet hru dva proti čtyřem…“

Fotbalové legendy se na partičku hokeje schází pravidelně, až třikrát týdně. „Proto nebyl problém dát do kupy tým pro Špindl. Spíš je problém, že mám asi třicet lidí a všichni hrát nemohou. Budu to muset vytřídit na dvanáct, třináct hráčů,“ tuší.

Majitelé vstupenek (od 290 korun) na duel hraný ve středu 8. prosince neprohloupí. „Diváci se mají na co těšit, někteří hráči je hodně překvapí. Kluci to hráli i do šestnácti, sedmnácti let.“

Potvrzenou má elitní formaci. V brance Pavel Kuka, v obraně Karel Poborský s Jiřím Novotným, v „liverpoolském“ útoku vedle Šmicera Milan Baroš a Patrik Berger. „Tlačí se mi tam tchán Láďa Vízek, ale toho mám v lajně veteránů s Haškem a Sieglem,“ usmál se Šmicer.

A jak to bude s Petrem Čechem? „Možná ho ještě zkontaktuju, zda by ho to zajímalo. Tahle celá akce je fantastická. My fotbalisti milujeme hokej, rádi se na něj díváme, ale rádi ho i hrajeme. Vyrostli jsme v éře, kdy vyhrávali hokejisti a my také, navzájem se velmi respektujeme. Pro nás je obrovská pocta a čest, že si v rámci toho svátku na venkovním kluzišti zahrajeme. Hokeji gratuluji, že má tak skvělou akci. Bereme to jako obrovskou motivaci do tréninku.“

Milan Baroš na ledě? To tedy zní. Jaký je hokejista? „Milan s námi začal chodit až poslední dobou, ale pořád je ve formě, má sílu. Tím nahrazuje lehkou technickou nevytříbenost. Ale vážně se na křídle zlepšuje. Jen by to chtělo, aby chodil častěji,“ říká Šmicer.

A Berger? „Patrik s námi chodí pravidelně poslední dva roky a za tu dobu udělal velký pokrok. Největší ze všech,“ cení si progres věčného parťáka. „Není to borec jako Karel Poborský, Jarda Černý nebo Vlasta Vidlička, kteří hráli hokej jako malí, nebo Jirka Novotný, který chodí hrát s hokejisty. Ti mají hokej v malíčku. Ale my, co musíme všechno odkoukat a učit se od trenérů, tak tam Patrik šel ohromně nahoru.“

Poslední otázka na Vladimíra Šmicera měla celkem jasný směr: k očekávané posile fotbalové Slavie Michaelu Krmenčíkovi. „Jsem na to zvědavý, doufám, že se mu bude dařit. Na naši ligu je to dobrý útočník,“ reagovala slávistická legenda.