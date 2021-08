Kaberle na skok v Česku: o Torontu, synovi v obraně i rozvozu jídla

Za Toronto nastoupil do 878 zápasů a s 520 body je druhým nejproduktivnějším bekem ve víc než stoleté historii klubu. V NHL končil před osmi lety, lidé však nezapomněli. Poznával to, i když během lockdownu pomáhal manželce v italské restauraci Quanto Basta. Jako byl Tomáš Kaberle mistr v rozvážení puků, osvědčil se i při rozvozu jídla. K tomu trénuje syna Lukase a sleduje NHL, zejména svoje nástupce v Maple Leafs. „Ti jsou mi nejbližší. Přál bych jim, aby konečně vyhráli Stanley Cup,“ přiznává v rozhovoru, který během výsadku v Česku poskytl Sportu.

Tentokrát jste se ukázal jen krátce. Ale nakonec jste asi rád, že jste v téhle divné době na otcovo životní jubileum mohl vůbec přiletět, že ano?

„Každý rok jsme létali do Čech s celou rodinou zhruba na měsíc. Loni to nevyšlo kvůli covidu a letos to taky nevypadalo moc dobře. Ale teď se to všude pomalu otevírá. Jsem plně očkovaný a mám i testy, díky tomu jsem mohl na dva týdny přiletět se synem. Táta měl významné kulatiny, takže jsme rádi, že jsme sem mohli skočit aspoň na chvíli.“

David Krejčí, s nímž jste hrával v Bostonu, se hodlá vrátit na delší dobu, možná i pod vlivem toho, že sem s rodinou dlouho nesměl podívat. Co jeho rozhodnutí říkáte?

„Nemluvil jsem s ním, takže přesně nevím, co plánuje. Ale dlouho se neviděl s rodiči, bráchou, přeje si, aby se jeho děti naučily česky. Je hezké se vrátit tam, kde začínal. Taky už není jako hráč nejmladší, v Bostonu skončil, ale myslím, že si úplně nezavírá dveře zpátky. Třeba se rozehraje v Olomouci, pomůže jí a na play off půjde do Bruins. Nevím, nakolik to bude reálné a za jakých podmínek by to vůbec bylo možné. Ale Kučerov taky celou sezonu nehrál a potom za Tampu nastoupil v play off. Třeba to bude podobná situace.“

Jak hokej chybí vám?