10 let poté: Nejtemnější den. V Jaroslavli vyhasly i tři české životy

Toho dne, jako by se zastavil čas. Té zprávě se nechtělo uvěřit. Celý svět oněměl a zhasnul. Po děsivém neštěstí se topil v slzách smutku, lítosti, bezmoci i zoufalství. Datum 7. září 2011 patří k nejtemnějším v historii hokeje a celého profesionálního sportu. Při letecké havárii u Jaroslavle vyhasly životy 45 lidí. K obětem neštěstí patřili rovněž tři čeští mistři světa: Jan Marek (†31 let), Karel Rachůnek (†32), Josef Vašíček (†29). Od tragédie uplynulo přesně deset let.