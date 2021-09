Vědec ukázal šokující čísla: Český junior oproti světu brutálně ztrácí!

Kanadská reprezentace do 18 let porazila ve finále MS Rusy 5:3 a mohla slavit zisk zlatých medailí • Profimedia.cz

Kanadský útočník Brennan Othmann pálí na ruského brankáře Sergeje Ivanova ve finále MS do 18 let • Profimedia.cz

Úžasnou akcí srovnal Connor Bedard ve finále MS do 18 let proti Rusku na 1:1 • Profimedia.cz

Čeští hokejisté do osmnácti let se radují z gólu na Hlinka Gretzky Cupu • facebook.com/@HlinkaGretzky

Jako vysokoškolský učitel na Fakultě tělesné výchovy a sportu Martin Musálek dlouhodobě provádí diagnostiku, testování a měření antropomotoriky, což je obor, který se komplexně zabývá pohybem. V posledních letech ve spolupráci s Českým hokejem zkoumá mimo jiné připravenost českých mládežnických reprezentantů. V úterý prezentoval poslední výsledky testů jejich fyzické připravenosti.

Ukázal, že oproti světu a Evropě jsou čeští reprezentanti daleko za průměrem.

„Hráči k nám na testy chodili v poměrně zbědovaném stavu. Byli plni svalových dysbalancí, měli kosterní asymetrie, vybočená záda, zkrácené prsní svaly. Byť hlavně junioři vypadali napůl jako fytnesáci a kulturisti, pro jejich výkon na ledě to úplně výhoda nebyla. Mají totiž pouze průměrnou anaerobní kapacitu, což je odrazem fyzické připravenosti,“ začal Musálek.

Explosivita dolních končetin • Foto Český hokej

Češi zaostávají v rychlosti, výskoku i výdrži. Například tzv. Wingate test, který měří anaerobní schopnost hráčů vytrvalostní jízdou na stacionárním kole, skončil fiaskem. Například z reprezentace do 17 let celých 64 procent hráčů našlapalo podprůměrný výkon, nadprůměrný nebyl vůbec nikdo.

Největší šok způsobil Musálek grafem, který srovnává v on-ice testu hráče a jejich rychlost bruslení na vzdálenost třicet metrů. Ve srovnání průměru nároďáků U16 a U17 ze světa a těmi českými je rozdíl minimální. Avšak mezi osmnáctiletými se nůžky z ničeho nic rozevřely markantně.

Porovnání třicetimetrových sprintů na ledě • Foto Český hokej

Zatímco svět ujede v 18 letech vzdálenost třiceti metrů v průměru za 4,6 sekund, Čech to zvládne jen za 4,99. To v přepočtu na metry dává distanc dvou a půl metru. Brutální je pak rozdíl mezi juniory do dvaceti let. Svět je na rovných čtyřech vteřinách, kdežto Češi jsou na 5,06. Průměrnému reprezentantovi ze Skandinávie či Severní Ameriky to tak dává náskok neuvěřitelných osmi metrů! Na vzdálenosti celkových třiceti metrů je rozdíl až neuvěřitelný.

„Když má pak trenér šít taktiku na soupeře s tím, že je máme přebruslit... nevím, jestli je to možné, když na jedné rovince máme takovýhle problém,“ pokrčil rameny vědec z pražské univerzity.

Slušně vyšli mladí čeští hokejisté pouze z testu zrychlení. „V akceleraci na čtyři metry jsme schopní se světem držet krok, často být i lepší,“ dodal Musálek.

Zároveň prezentoval zajímavé výsledky, které ukázaly, že v dovednostních testech mezi výběrovými hráči reprezentace a těmi průměrnými z mládežnických nejvyšších soutěží je jen minimální odlišnost. Ukazuje to, že opravdu výběrové nadstandardní hráče v tuzemsku nemáme. Spíše jde o šedý průměr.