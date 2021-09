Hokejové fórum: Kluby vs. svazoví kouči? Lež, říká Hosták. A nemá pravdu

V úterý v 9 hodin dopoledne se rozjelo velké fórum Českého hokeje na téma problematiky mládežnického hokeje. Program debat, které by měly končit až v pozdním odpoledni, je rozdělen do několika bloků. Deník Sport zaslal na hosty z řad trenérů a šéfů mládeže několik otázek. Jedna z nich vzbudila emoce.

Otázka v bloku Žákovský hokej mířila na regionálního trenéra Českého hokeje Roberta Kašeho. Zněla: Jak funguje spolupráce mezi svazovými regionálními trenéry a jednotlivými trenéry v klubech? Několikrát jsme slyšeli o případech typu, že svazového kouče někde ani nechtějí pustit na zimák. Zlepšilo se to?

„Je to mediálně vytvořená věc, mně se to v životě nestalo. Jsem v kontaktu i s dalšími, a pokud vím, tak se to nestalo nikomu. Já jsem v téhle pozici čtvrtým rokem a komunikace se rok od roku zlepšuje. Samozřejmě existují trenéři, kteří si chtějí dělat všechno podle sebe, nechtějí táhnout za jeden provaz, to člověk neovlivní. Osobně nemám s žádným z klubových trenérů jediný problém,“ odpověděl Kaše.

K němu se přidal i Martin Hosták, které celé fórum moderuje. „Malé kluby naopak člověka ze svazu vítaly, byly rády, že si na ně někdo vzpomněl. Vzkazujeme do Sportu, že to není pravda,“ hlásil přímým pohledem do kamery.

Bohužel musíme konstatovat, že pravdu nemá Martin Hosták. Stačí zmínit výrok majitele Komety Libora Zábranského z lednového rozhovoru pro Sport. „Tomáši Královi jsem na výkonném výboru řekl, že na Kometu má regionální trenér zákaz vstupu. Znám ho odmalička, můj respekt nemá.“

Zábranský měl mluvit o Oldřichu Kališovi, který je regionálním koučem svazu pro Brno a celou jižní Moravu. Deník Sport má navíc informace, že se podobné neshody dějí i jinde a nejsou zdaleka ojedinělé.