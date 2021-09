Legenda Nový oslavil 70. Jako dárek křest knihy. Čím překvapil Jágra?

Lepší narozeninovou oslavu si snad nemohl přát. Z programu, který byl připraven v Městském divadle Kladno, měl Milan Nový ohromnou radost. Křtu knihy šampaňským, kterého se ujali patroni Jaromír Jágr a kladenský primátor Milan Volf, předcházelo například hudební vystoupení Pražské koncertní filharmonie. Jako první zahrála znělku Eurovize, při které čerstvý sedmdesátník nastupoval do nejslavnějších zápasů v dresu československé reprezentace.

„Malinko jsem byl dojatý, protože to bylo ještě krásnější, než jsem čekal. Hokejista si spíš věří na ledě, na pódium při takové kulturní akci je to někdy těžší, ale bylo to nádherný, ne? Stálo to za to, připravili to moc hezky,“ usmíval se člen Síně slávy českého hokeje i IIHF. Během slavnostní akce několikrát zmínil někdejšího spoluhráče Ivana Hlinku a jeho výrok o prodloužení, do kterého hráč nastupuje po konci kariéry ve vysokém věku.

Nový uznal, že je lepší vážit si toho, že je člověk zdravý, ale ve svém věku už nekouká tak moc dopředu. „Ivan vždycky říkal, aby to prodloužení bylo co nejdelší. Někdy bývá dvě minuty, dva roky a jindy dvacet let. Když jsme hráli v Moskvě a skončili jsme druzí, tak Igor Larionov dělá kalifornské víno a říká, že jedna láhev je drahá. A víte, jak se jmenuje? Triple overtime!“ smál se.

Přítomní v sále mohli shlédnout i nejpamátnější góly legendárního „Balíka“. V průběhu večera přicházeli na pódium popřát a povyprávět o společných chvílích s oslavencem také bývalí parťáci z kladenské a reprezentační kabiny. Mezi gratulanty byli například ikona Sparty Jan „Gusta“ Havel, který zažil Nového začátky na mezinárodní scéně, týmoví spoluhráči Jiří Dudáček, Jan Novotný a samozřejmě i Jágr.

Pro stále hrajícího bosse Rytířů si Nový společně s organizátory připravil menší překvapení. Na obrazovce pustili sportovní reportáž z roku 1988, v níž reportéři tehdy ještě Československé televize v Kladně sledovali talentovaného mladíčka, který zrovna dostal první příležitost u kladenského áčka a za mentora mu byl určen dvojnásobný mistr světa. „Takoví hráči ale většinou za dva roky ustrnou,“ zaznělo v reportáži a začal se chechtat celý divadelní sál včetně Jágra.

„Tohle jsem viděl poprvé v životě,“ přiznal Jágr, když dorazil na pódium a hned prozradil, jak se s Novým před lety prvně potkal. Během přípravy přišel ještě jako patnáctiletý do kladenské kabiny a zeptal se, kam si může sednout. Hráči ukázali na jedno volné místo, a zatímco si tam budoucí hvězda NHL dorazil zkušený snajpr s legendární šestkou. „´Co tady děláš mladej?´ptal se mě Milan a hned mi řekl, ať okamžitě vypadnu,“ řekl s úsměvem jeden z patronů Nového knihy.

Křest ve spolupráci s městem Kladno zorganizoval a odmoderoval člen redakce ČT David Lukšů, který je rovněž autorem knihy o Milanu Novém. Za kladenskou legendou pravidelně dojížděl z Jihlavy, kde v příhodných podmínkách a atmosféře tamního zimáku rok společně tvořili.

„To bylo práce, když jsme s Davidem začínali. Vydali jsme se těžší cestou, nešli jsme do toho s žádným nakladatelstvím. Přes pana primátora jsme si sehnali tiskárnu, a díky kamarádům, kteří knížce věřili, jsme to mohli zaplatit. Nyní to vypadá, že kniha půjde i do několika zemí světa. A to by leckdo mohl o mě v sedmdesáti letech říct, co ten starej děda nás tady masíruje,“ chechtal se Nový.