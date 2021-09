Hladová lapačka Kuka, Šmicera chválil Jágr. Hvězdy dřou na hokej ve Špindlu

Ukrutná zima na zimním stadionu v Říčanech je nezastavila. Naopak, počáteční smích plynule vystřídala svižná cvičení a poctivý trénink. Fotbalové legendy, v čele s Vladimírem Šmicerem, Horstem Sieglem nebo Pavlem Kukou, se ve středečním ránu navlékly do hokejových výstrojí, aby ladily souhru na prosincové Winter Hockey Games ve Špindlerově Mlýně, kde je čeká jedno z utkání. „Scházíme se třikrát týdně. Bereme to vážně. Chceme, aby to nějak vypadalo,“ popsal Šmicer. Co říká na chválu od Jágra i pozápasové pivo, čtěte v rozhovoru na závěr článku.

Žádné jmenovky, špatně viditelné tváře. Pokud byste se podívali zdálky na ledovou plochu, rozhodně by vás nenapadlo, že se na ní prohání několik velkých jmen nedávné fotbalové historie. Hráče prozradily jen hlášky, které se od ledu sypaly, a tak jste po chvilce mohli rozpoznat Tomáše Juna, Horsta Siegla nebo Jiřího Novotného s Martinem Latkou.

„Pavlu Kukovi v brance říkáme hladová lapačka. Pokud chcete vidět góly, koukejte se tam,“ smál se na přítomné novináře Vladimír Šmicer. Po rychlém rozehrání hvízdl provizorní trenér Jaroslav Nedvěd, současný kouč pražských Letňan, a rozdal pokyny. „Hráči do obou rohů, tady přijde jedna narážečka a tady druhá, jo? Tak jedem,“ pokynul k hráčům, kteří ani nedutali.

Na některých bylo od prvních přešlapovaček patrné, že na bruslích nestojí prvně. Neodehrávaly se žádné pády, nehrozily žádné zlomeniny. Maximem byla mizerná přihrávka na najíždějícího parťáka. Po úvodní půlhodince se hráči začali otáčet směrem k plexisklu, odkud trénink sledoval Jaromír Jágr, který do arény také zavítal.

Rázem se atmosféra změnila, na jednotlivé úkony se všichni soustředili ještě o chlup víc. Nikdo se před hokejovou legendou, zachumlanou do bundy, nechtěl shodit. Jágr pak zamířil na střídačku, kde se přátelsky přivítal především se Šmicrem. „Viděl jsi moji geniální žabku?“ ptal se bývalý fotbalista Liverpoolu. „Viděl, ale spoluhráč tam nějak nebyl,“ odpověděla se smíchem kladenská ikona.

„Vážně se hrozně zlepšili. Hrát v téhle zimě, to je hodně odvážné. Mám jediné srovnání, když jsem viděl Šmícu před dvěma lety. Udělal obrovské zlepšení v bruslení, v technice, ve všem. Tehdy jen stál před bránou, nehýbal se a dorážel odražené puky. Teď ani nejde rozpoznat, že to byl fotbalista. Tréninky třikrát týdně jsou vážně vidět,“ řekl Jágr poté, co dokončil kolečko pozdravů a přivítání.

„Škoda že ještě Jarda neviděl hrát Patrika Bergera, protože ten šel také hodně nahoru. A to samé platí u našeho nejstaršího člena Ládi Vízka,“ shrnul herní pokroky parťáků Horst Siegl.

Podle výpovědí všech účastníků hokejový dril, jenž fotbalisté v říčanské aréně podstoupili, není neobvyklý. Zájemců do týmu na zápas pod širým nebem ve Špindlerově Mlýně je hned několik a stavitel týmu Šmicer má jen omezený počet míst. I proto je vysoká chuť se řádně připravit dlouho dopředu.

„Přiostřím to, teď jsem zavíral oči nad docházkou, protože sám jsem byl zraněný,“ usmíval se Šmicer. „Místo bude podle toho, kdo jak bude chodit. I když to třeba bude velké jméno, které s námi ale nebude chodit, tak ho nevezmeme, to by potom nebylo ono. Celou tuhle akci dali dohromady Horst Siegl s Ivanem Haškem. To jsou hlavní manažeři. Já jsem se do toho nacpal trochu nechtíc, spíš lidé z Winter Classic řekli, ať to dávám dohromady,“ popsal.

Jisté je, že v prosinci o žádný trapas nepůjde. Svědomitost v přípravách totiž opravdu nebyla patrná pouze z jednotlivých vyjádření, nýbrž i z akcí na ledě. Trénink, jenž se nakonec protáhl na více než 90 minut, ukázal, že jestli něco tihle pánové neztratili, tak je to soutěživost a chuť do sportu.

I když, nejen do sportu. Velký výdej energie nejlépe ilustroval výčepní, jenž těsně před koncem přinesl přímo na střídačku několik pivních půllitrů. Za odměnu.

Šmicer: Obrana je základ, když nám chytá Kuka

Upravil si výstroj, prohrábl vlasy a vychutnával si celý moment. „Ty jo, to je dobré co? Já si připadám fakt jako hokejista, tohle je draft NHL. A přitom ani nevím, jak mám držet hokejku,“ smál se Vladimír Šmicer obklopen novináři. „Generální manažer“ fotbalových legend byl v dobrém rozpoložení a měl proč. Jeho počínání na ledě chválil sám Jaromír Jágr, a navíc se mu plní soupiska na prosincový zápas pod širým nebem ve Špindlerově Mlýně.

Zaznamenal jste pochvalná slova od Jaromíra Jágra?

„I on se pořád lepší, když vidím jeho zápasy v extralize. Ještě v sobě něco má. (směje se) Ne, samozřejmě mě to těší od takového hráče. Je pravda, že my poslední rok a půl chodíme pravidelně a asi to je trochu znát, ale beru to s rezervou. Před pár lety jsem s ním byl v Kladně na jednom večerním tréninku a působil jsem tam spíš jako sloup. Tehdy jsme tam byli s Jirkou Tlustým, s Jardou a Ivanem Haškem proti čtyřem juniorům. Nevěděl jsem, proč si nás vzal, a až pak pochopil. Dávali si to s Tlusťochem a nás měli jen jako panáky.“

Co říkáte na jeho výkony v extralize?

„Nevím, myslím, že o Jardovi už bylo řečeno všechno. Já mu jen přeji, že když ho to baví, tak ať hraje. Vím, že řada lidí říká, že už to nemá zapotřebí, že by si mohl užívat důchodu. Ale on si toho důchodu užívá, jen v extralize.“

Už víte, s kým na Winter Hockey Games nastoupíte v lajně?

„Máme hodně možností, kádr je nabitý. Nejčastěji nastupuji s Honzou Kollerem a s Patrikem Bergerem. V Říčanech bohužel oba nemohli hrát. Ale všichni se moc těšíme, bereme celou tu událost jako obrovský svátek. I proto poctivě trénujeme, nechceme to podcenit.“

Kdo další chyběl?

„Více kluků. Třeba Ivan Hašek, který teď trénuje v Libanonu, ale rádi bychom ho tu viděli, protože patří k základním lídrům týmu. Chyběl i Jirka Jarošík nebo Karel Poborský, který určitě ve Špindlu bude, je to výborný hokejista. Podle síly soupeřů nasadím možná i tchána Láďu Vízka. (směje se) Ale máme tam silnou, údernou lajnu Siegl – Ivan Hašek – Jirka Jarošík. Když bude soupeř těžší, tak spojíme Honzu Kollera s Jarošíkem, a to potom lítá.“

Podle síly jednotlivých formací to vypadá na totální hokej.

„Jasně, máme i dobré obránce. Jirka Novotný je vzadu perfektní. Má čtrnáct titulů se Spartou, a kdyby hrál hokej, tak určitě některé přidá i tam. I Karel Poborský hraje dobře v obraně. Nám nezbývá nic jiného než mít dobrou obranu, protože máme v brance Pavla Kuku.“ (směje se)

Koukal jsem, že po tréninku padlo nějaké pivko.

„Ale mělo přijít mnohem dřív. Místo iontových nápojů si vždycky dáváme piva a oni se teď asi v restauraci lekli, když viděli všechny novináře, tak je nepřinesli. My to používáme v průběhu zápasu, když si trochu dodáváme kuráž. Protože i ta hodinka a půl je výživná. Nedovedu si představit, jak hrají profíci, to musí být vážně frkot. Když si člověk sedne v aréně nahoru, tak to nevypadá, ale čím níže jdete, tím je to rychlejší. Musí to fakt bolet.“

Fotbalová jména v Říčanech

Vladimír Šmicer, Horst Siegl, Tomáš Jun, Martin Latka, Pavel Kuka, Jiří Novotný, Jan Koller (nehrál).

S kým se ještě do týmu počítá: Patrik Berger, Karel Poborský, Jiří Jarošík, Jaroslav Černý, Ladislav Vízek.

Program Winter Hockey Games

7.12. Den hokejových juniorů

8.12. Partneři - Fotbalové legendy

9.12. Univerzitní hokej - Ženský hokej, Kladno - Pardubice

10.12. Vrchlabí - Vsetín, Česko - Slovensko (hokejové legendy)

11.12. Česko-Slovensko (para hokej), Mountfield HK - Sparta