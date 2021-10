Kdo může vést hokej po Královi: Bříza je logická volba, co Hadamczik?

Deník Sport přináší přehled, kdo může mít šance a ambice vystřídat Tomáše Krále v roli prezidenta hokejového svazu. Petr Bříza by mohl být vzhledem k nově zvolené funkci v IIHF spíš nouzovou variantou. Delší dobu po křesle pokukuje Alois Hadamczik. Současnému vedení by se ale zamlouval například Milan Hnilička, aktuálně poradce generálního sekretáře. Jaké jsou procentuální šance možných kandidátů?

PETR BŘÍZA 56 let Na první pohled zřejmě nejlogičtější varianta. Petr Bříza už je s prací na svazové půdě dobře obeznámený. Aktuálně sedí na židli viceprezidenta jak Českého hokeje, tak i IIHF, kam byl zvolen před týdnem. „Je to ohromný úspěch, považuji to za uznání jeho osobních kvalit, ale i doklad postavení českého hokeje na mezinárodní scéně,“ gratuloval Břízovi Tomáš Král. Pokud by se teď nový Králův nástupce volil ze současného výkonného výboru na dvouletý dojezd, byl by Bříza jistě první volbou. S funkcí v IIHF by ji kloubit mohl, je však otázka, zda by to zvládal časově. Ještě větší neznámou je, zda by vůbec o místo tuzemského bosse stál. Nikdy se netajil tím, že ambice má spíše na světové scéně, v poslední době ale byl jeho hlas slyšet i doma. Je mimořádně zdatný rétor, což už v minulosti mnohokrát ukázal. Pro nejvyšší muže Českého hokeje by byl přijatelnou volbou, stejně tak i pro kluby, byť třeba se Spartou se jako její bývalý majitel nerozešel v nejlepším. šance podle Sportu: 40 % Petr Bříza • Foto Jaroslav Legner

MILAN HNILIČKA 48 let Po tom, co Milan Hnilička odešel z pozice šéfa Národní sportovní agentury, dostal od Tomáše Krále teplé místečko na svazu. Stal se poradcem generálního sekretáře. V zákulisí šly informace, že si Hniličku chystá Král jako svého nástupce, skrz kterého bude mít dál na fungování národního sportu velký vliv. V čele NSA Hnilička selhal, neukázal se jako silný šéf, který by někdy měl na to stanout v čele hokeje jako jeho velitel. Premiérovi Andreji Babišovi se ve vládě osvědčil jako poslušný úředník, který bez odmlouvání plnil úkoly zadané jeho vládnoucí partají. Zanechal za sebou dojem chlapa, který všechno odkývá. Hlavně nemít silný názor, hlavně nikoho nenaštvat. Z prostředí hokejových klubů jdou zprávy, že by zrovna Hniličku v hlasování o prezidentský post podpořit nemusely. Hlasování výkonného výboru o odvolání Krále však ukázalo, že se jeho členové řídí hlavně tím, co sám Král řekne. Dozadu levá, kupředu ani krok. Hlavně pospolu. šance podle Sportu: 30 % Bývalý šéf NSA Milan Hnilička • Foto Michal Beránek/Sport

ALOIS HADAMCZIK 69 let Má toho za sebou spoustu. Alois Hadamczik trénoval reprezentační osmnáctku, dvacítku i dospělý národní tým. V šuplíku má úspěchy i medaile. Kdykoli se měla uvolnit v podstatě jakákoli funkce ze svazové jurisdikce, on se vždycky hlásil. Nebylo by překvapením, kdyby hned po středečním oznámení Královy červnové abdikace začal žhavit telefonní linky. Vlivný zákulisní hráč má dlouhodobě na své straně moravskou část tuzemské hokejové mapy. U spousty důležitých lidí by měl podporu, velká část ho ale také v lásce zrovna nemá. Prezidentem svazu by se muž se zbytnělým egem stal jistě moc rád, jedinou překážkou v jeho vlastních ambicích by mohl být zdravotní stav. Už vloni absolvoval dvě těžké operace páteře, za rok bude Hadamczikovi sedmdesát let. Navíc… když Král na tiskové konferenci mluvil o tom, že jsou lidé, kterým by žezlo nikdy nepředal, je dost možné, že tím myslel právě trenéra z Kravař. šance podle Sportu: 15 % Trenér Alois Hadamczik vzpomíná na stříbrné MS 2006 • Foto Miroslav Horák (Sport)

LIBOR ZÁBRANSKÝ 47 let Dlouhodobě se o něm mluví jako o někom, kdo by mohl Tomáše Krále v čele svazu vystřídat. Libor Zábranský však zatím stále raději vládne „jen“ svému království Komety. Je majitelem klubu, pokud by chtěl přejít do vedení národního hokeje, musel by s největší pravděpodobností své brněnské dítě prodat. Král mu před třemi lety nabízel místo trenéra národního týmu, z důvodu rodiny a vlastní časově vytíženosti to však Zábranský odmítl. Podle informací Sportu ani teď nemá bývalý skvělý obránce v plánu se aktivně angažovat v zápolení o prezidentský flek, hlavně proto vidíme jeho šanci na zvolení tak nízko. Jeho hlas má ale v hokejových kruzích zvuk, má respekt. Mluví za něj i výsledky. Kometu postavil na nohy, dvakrát s ní vyhrál mistrovský titul. Vzhledem k majitelské pozici je zběhlý taky v manažerských půtkách. Posledních pět let pracuje na výstavbě vytouženého stadionu v Brně za Lužánkami. šance podle Sportu: 5 % Na prvním domácím zápase Komety samozřejmě nechyběl ani její šéf Libor Zábranský • Foto ČTK / Šálek Václav