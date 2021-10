Pro Trončinského (†32) dcerku se vybraly statisíce. Máma: Díky moc!

Konto pro dceru Marka Trončinského založil Nadační fond Šťastná hvězda se sídlem v Jihlavě. Z vybraných peněz se v pravidelných splátkách se mají hradit měsíční náklady na kroužky, školní pomůcky, obědy, pojištění a podobně. Mají nahradit finanční příspěvky zesnulého otce až do doby vyčerpání fondu. „Během léta se na kontě pro Adrianku nashromáždila spousta peněz a to díky vám, všem lidem, kteří jste měli Máru rádi,“ vzkázala Adrianina matka Denisa za sebe i svou dceru.

„Nikdy nezapomenu na ten den, kdy jsem musela své malé šestileté holčičce říct, že jí umřel tatínek. Ten hrozivý pláč slyším dodnes. Jako můj táta umřel? Nemohla tomu uvěřit, pochopit, stejně asi jako my všichni. Mnoho večerů nechtěla chodit spát, protože se bála, že také umře jako táta. Pár dní nato mi zazvonil telefon, že v Anglii pořádají ve jménu Marka pro naši dceru sbírku a to samé v České republice zřizuje ve spolupráci s nadací Šťastná hvězda Honza Platil. Co na to říct, byla jsem v šoku. Z celého srdce děkuji za vaši pomoc, podporu, zájem a lásku k mé dceři Adriance a jejímu tátovi Márovi,“ stojí dál ve vzkazu Adrianiny matky.

Nadace Šťastná hvězda pomáhá především vážně nemocným dětem a jejich rodičům a mladistvým s handicapem. Za posledních pět let existence rozdělila mezi potřebné přes pět milionů korun. Podporuje ji řada celebrit jako Michal David, Petr Kolář, Ondřej Vetchý, Zuzana Bubílková, Heidi Janků, Richard Müller a další. Informace o stavu účtu pro malou Adrianu jsou k dispozici na vyžádání u nadace.

Bývalý reprezentant a dvakrát nejproduktivnější obránce extraligy Marek Trončinský zemřel náhle 22. května ve věku 32 let. Nejvyšší domácí soutěž hrál celkem dvanáct sezon, vystřídal v ní Kladno, Liberec, Třinec, Mladou Boleslav, Pardubice a Litvínov, působil v KHL, Velké Británii a naposledy v Rumunsku.

V Sheffield Steelers zanechal Trončinský za jedinou sezonu hlubokou stopu. V ročníku 2019/20 s nimi vyhrál britskou EIHL, ve 43 zápasech si připsal 42 bodů (12+30). Po jeho smrti se v klubu rozhodli podpořit jeho dcerku. Vybrali peníze prodejem lístků do tomboly, v níž mohli fanoušci získat například plaketu s dresem či medailí z britského Challenge Cupu. Výtěžek putoval na účet založený Šťastnou hvězdou.

Do sbírky začaly přispívat rovněž české kluby. Z Liberce poslala finanční částky jak hráčská kabina, tak prezident klubu Petr Syrovátko, zapojila se taky Sparta, Litvínov, Znojmo. „Všechny ty penízky, co jste jí naposílali, na ni budou čekat v bance, než vyroste, a určitě jí velmi start do dospělého života ulehčí. Ještě jednou velké díky vám všem!“ dodala matka malé Adriany.