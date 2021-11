Méně akademií v hokeji: končí Slavia, neuspěli i další. Bříza bude šéfem MS

Licence pro příští sezonu se poprvé udělovaly na základě kritérií a dosažených bodů do celkového žebříčku. Body bylo možné získat ve čtyřech oblastech za posledních pět sezon: počet hráčů vychovaných pro českou reprezentaci a pro vstupní draft NHL, počet hráčů do 20 let působících v seniorské extralize i v předních seniorských zahraničních ligách. Zároveň musely kluby splnit pravidla týkající se rozsahu sportovní infrastruktury, servisu pro hráče, trenérských kvalifikací, mezinárodního programu, metodického zajištění, spolupráce se školami a povinného testování.

Slavia podle tiskové zprávy ČSLH nesplnila s výrazně nejhoršími výsledky a bodovým odstupem kritérium hodnotící počty mladých hráčů vychovaných pro vrcholový hokej, Olomouci chybí druhá ledová plocha, Chomutov nehraje odpovídající seniorskou soutěž a Přerov nedisponuje tréninkovou plochou, přičemž mírně zaostal i za požadovaným počtem bodů udělovaných podle výchovy hokejistů .

Licenci získaly Liberec, Mladá Boleslav, Zlín, Jihlava, Pardubice, Karlovy Vary, Brno, České Budějovice, Litvínov, Třinec, Kladno, Sparta Praha, Plzeň, Vítkovice a Hradec Králové.

Klub Ranking Infrastruktura Trenéři Mládež Soutěže HC Kometa Brno 2047,250 ANO ANO ANO ANO HC Škoda Plzeň 1424,750 ANO ANO ANO ANO Bílí Tygři Liberec 1253,875 ANO ANO ANO ANO HC Dynamo Pardubice 1178,000 ANO ANO ANO ANO HC Motor České Budějovice 883,250 ANO ANO ANO ANO HC Sparta Praha 808,000 ANO ANO ANO ANO HC Oceláři Třinec 735,000 ANO ANO ANO ANO HC Litvínov 698,875 ANO ANO ANO ANO HC Berani Zlín 636,875 ANO ANO ANO ANO BK Mladá Boleslav 544,375 ANO ANO ANO ANO Mountfield HK 543,000 ANO ANO ANO ANO HC Energie Karlovy Vary 501,500 ANO ANO ANO ANO HC Dukla Jihlava 481,750 ANO ANO ANO ANO HC Vítkovice Ridera 374,000 ANO ANO ANO ANO Rytíři Kladno 267,000 ANO ANO ANO ANO HC Olomouc 639,250 NE ANO ANO ANO Piráti Chomutov 596,125 ANO ANO ANO NE HC Zubr Přerov 229,875 NE ANO ANO ANO HC Slavia Praha 159,250 ANO ANO ANO ANO

Šéfem MS v Česku bude v roce 2024 Bříza

Předsedou organizačního výboru hokejového mistrovství světa, které se v roce 2024 uskuteční v Praze a Ostravě, bude viceprezident Mezinárodní hokejové federace i Českého svazu ledního hokeje (ČSLH) Petr Bříza. Svaz o tom informoval po jednání výkonného výboru.

Rozhodnuto zároveň bylo i o tom, že předsedou organizačního výboru pro Prahu bude Milan Hnilička a pro Ostravu Aleš Pavlík. Generální sekretářkou výboru je Markéta Štěrbová.

Štěrbová i Pavlík stejné funkce zastávali i v roce 2015, kdy se v Česku konalo hokejové MS naposledy. Bříza byl tehdy šéfem pražské části šampionátu. Nejvyšším mužem organizačního výboru byl současný prezident ČSLH Tomáš Král, který ale v příštím roce ve svazové funkci skončí.