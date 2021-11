Mladí v Plzni? Obří motivace makat každý den, říká bek Kremláček (19)

„Je to obrovská zkušenost, hrát po boku borců jako je Dominik Graňák nebo Peter Čerešňák,“ pochvaluje si obránce Kremláček. „Mám si z toho hodně co vzít, každý zápas se učím víc a víc. Nabaluje se to.“

Pokyny od trenérů mají mladí hráči v Plzni jednoznačné. „Určitě hrát jednoduše, nenakládat si toho na sebe moc,“ popisuje 183 centimetry vysoký bek, který si prošel reprezentačními výběry od 16 do 20 let. „To si můžeme dovolit až časem. Až budeme mít větší ice time.“

Klubové podpory, i odvahy hrát mladé, si Kremláček váží. A není sám. „Jo, jo, hodně kluků dostává příležitost, jsem za to obrovsky rád. Jen tak dál. Pro všechny je to obrovská motivace. Vidí, že mladí dostávají prostor, tak chtějí makat každý den. Do áčka se může podívat kdokoliv.“

Když na to má. Pochopitelně. Vladimír Kremláček hrál v Ostravě svůj pátý extraligový zápas a vedl si velmi slušně. Žádné zmatky, solidní přehled. I podpora útoku. Na začátku druhé třetiny rozjel gólovou akci, na jejímž konci byl skórující Tomáš Mertl. Kolik ho bude premiérový bod v elitní soutěži stát? „Uvidíme, jak se dohodnou pokladníci. Určitě tam něco přijde,“ usmíval se.

Prostor dostal i díky tomu, že v sestavě chyběl například zkušený obránce Jakub Kindl. „Kremla je další odchovanec, snažíme se je do týmu zabudovat,“ komentoval trenér Václav Baďouček. „Řešili jsme problém v zadních řadách, Vladimír už pár posledních zápasů hrál, potenciál v něm je. Jsem rád, že to zvládl. Nemáme problém mladé zapojovat, je další v řadě. Doufám, že i pro něho je to šance.“

Kremláček si cenil především týmového vítězství. „Důležité body, před pauzou jsme dvakrát prohráli. Teď na to jenom navázat.“ Klíčové podle něho byly přesilovky. Plzeň měla tři (včetně dlouhé výhody 5 na 3) a vstřelila v nich dvě branky „Gól z přesilovky pět na tři nás povzbudil, pak jsme do toho dali všechno a udrželi jsme to. Podali jsme týmový výkon a podržel nás gólman (Dominik Pavlát), to bylo důležité. Odmakali jsme to všichni jako jeden muž.“

Kremláček na vlastní kůži pocítil i ostrou hru navrátilce Dominika Lakatoše. V poslední třetině ho vítkovický útočník několikrát ostře trefil u mantinelů. „Je to tvrdý a důrazný hráč, to se potvrdilo. Dávali jsme si na něho pozor, hlavně v přesilovkách. To se nám myslím povedlo.“

Vítkovice také mají pár šikovných mladých hráčů. Osmnáctiletý obránce Tomáš Machů, kterého v létě draftovali New York Islanders, v aktuální sezoně odehrál 10 zápasů (0 bodů, -5) a klidně by mohl přidat další. V prvoligovém Šumperku se v pěti duelech blýskl pěti body (0+5), v juniorce má ze 4 zápasů 6 bodů (2+4).

Solidně se ukazoval také osmnáctiletý útočník Josef Krejsa (10 zápasů/ 0+2), po zranění se do hry dostává dvacetiletý Vojtěch Lednický (7/ 1+0). Stejně starý Jan Bernovský (15/ 4+0) a jedenadvacetiletý Petr Fridrich (20/ 4+2) už patří do vítkovického základu.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 32:52. L. Krenželok, 47:41. Lakatoš Hosté: 21:49. Mertl, 45:48. G. Thorell, 48:38. Bulíř Sestavy Domácí: Stezka (Dolejš) – A. Solovjov, R. Polák (C), Galvinš, Gewiese, P. Koch, Jakub Stehlík, L. Kovář – L. Krenželok (A), J. Hruška (A), Lakatoš – R. Bondra, Dej, M. Kalus – Roberts Bukarts, Marosz, Fridrich – Bernovský, Chlán, Lednický. Hosté: Pavlát (Miroslav Svoboda) – L. Kaňák, Čerešňák (C), Budík, Jiříček, Kvasnička, Kremláček – Dzierkals, Kodýtek (A), Schleiss – F. Suchý, Mertl (A), M. Lang – Blomstrand, G. Thorell, Bulíř – Kantner, F. Přikryl, Adamec – Slanina. Rozhodčí Hodek, Kika – Ondráček, Špůr Stadion Ostravar aréna Návštěva 3 905 diváků

