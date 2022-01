Hrabík se za rasismus omluvil: Je mi hanba. Trest přijal a neodvolá se

Hrabík se nevhodného chování dopustil minulý týden v utkání farmářského týmu San Jose Barracuda proti Tucson Roadrunners. Vůči útočníkovi tmavé pleti Boku Imamovi podle zámořských médií pohybem předstíral opici.

„Je mi nesmírně líto, co se stalo. Je mi hanba, nesu za to plnou zodpovědnost,“ uvedl Hrabík v prohlášení. „To gesto jsem udělal v zápalu boje a nemyslel jsem tím nic rasistického. Až teď ale ve své omezenosti vidím, jak může být interpretováno,“ dodal.

Konstatoval, že Imama je hráč, kterého si váží. „Je mi moc líto, že jsem ho dostal do takové situace. Bylo to hrozné. Omluvil jsem se mu a doufám, že mi odpustí,“ řekl Hrabík. Proti zastavení činnosti se neodvolá. „Udělám všechno, abych to odčinil,“ uvedl.

Montrealský rodák Imama, jehož rodiče přišli do Kanady z Konga, si gestikulace v utkání nevšiml. Na Hrabíkovo chování v zápase, který Tucson vyhrál 4:3, upozornila střídačka vítězného týmu a videozáznam ho potvrdil.

Vedení San Jose Barracuda následně Hrabíka suspendovalo a AHL vynesla trest, který vyprší na začátku dubna. Podle prohlášení ligy může český útočník po 12. březnu požádat o jeho snížení podle toho, jak si povede ve školícím programu o rasismu a inkluzi.

Hrabík působí v zámoří od roku 2018. V extralize nastupoval účastník juniorského mistrovství světa v letech 2018 a 2019 v minulosti za Liberec.