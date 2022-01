Nostalgie? Kdepak, táta Irgl byl na syna (17) v jedné formaci přísný

Byl to historický a svým způsobem i dojemný moment pro oba. Zbyněk Irgl (41) si poprvé zahrál mistrovský zápas se svým sedmnáctiletým synem Patrikem. V krajském přeboru za MSK Orlová. Nostalgie? Kdepak. Táta byl tradičně hodně přísný. „Na Paťu jsem musel i vypěnit, protože nepřihrát na pět metrů, to opravdu přihraje i žáček,“ glosoval Zbyněk Irgl. V derby proti HC Orlová jejich tým sice vedl 4:1, ale nakonec padl 4:6. Ani jeden z Irglů nebodoval. „Soupeř byl kvalitní a daleko hokejovější, což se pak ukázalo.“

Irgl po takřka roční přestávce naskočil v krajském přeboru za MSK Orlová, který je tvořený mladými hráči do 21 let. Jeho syn Patrik projevil zájem si s tátou zahrát. I proto vicemistr světa z roku 2006 znovu oblékl výstroj.

„První třetinu jsme hráli jakžtakž, od druhé ale soupeř ukázal, že má kvalitu,“ komentoval Zbyněk Irgl. „My jsme trpěli na to, že jsme si nenahráli puk.“ Sám o návratu nemluví. Bral to spíš jako výpomoc Orlové. „Spíš to bylo kvůli Paťovi, říkali jsme si, i tady v Orlové, jestli bych si s ním nechtěl zahrát. Tak jsem řekl, že O.K., že do toho půjdu. Dál uvidíme.“

Irglův syn námitky bral. Nezastírá, že je pro něho hokejovým vzorem. „Táta sice nedal gól, ale šlo vidět, že to pořád v ruce má,“ líčil Patrik Irgl pro klubové stránky. „Za mě super výkon. Chtěl bych si z něj vzít příklad. Doufám, že si s námi ještě přijde zahrát.“