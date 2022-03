Pastrňák zatím vládne Zlaté hokejce, v desítce jsou dva hráči z Evropy

Pětadvacetiletý Pastrňák měl sice o něco pomalejší rozjezd v sezoně, ale postupně se opět vyšplhal mezi nejlepší kanonýry celé NHL. V dosavadním průběhu ročníku má na kontě 59 odehraných utkání a 60 bodů za 33 gólů a 27 nahrávek. Je tak nejproduktivnějším hráčem Bruins. Za ním je Brad Marchand s 57 body a pak až s velkým odstupem Patrice Bergeron se 44 body.

Podobně táhne Sharks i osmadvacetiletý Hertl, jemuž patří druhá příčka klubového bodování díky 46 bodům z 58 startů. Hertl je zároveň s Timem Meierem nejlepším střelcem San Jose. Oba dali 25 branek. Voráčkovi patří v Blue Jackets čtvrté místo, má stejně jako třetí Patrik Laine 43 bodů. Voráček je nastřádal díky třem přesným zásahům a 40 asistencím, což z něho dělá jasně nejlepšího nahrávaček klubu.

Mezi nejlepší desítkou figuruje sedm útočníků, dva brankáři a jeden obránce. Za Voráčkem se seřadili útočníci Ondřej Palát (Tampa Bay, 365 bodů), Červenka (Rapperswill-Jona, 195), Martin Nečas (Carolina, 188), obránce Filip Hronek (Detroit, 187), brankář Vít Vaněček (Washington, 134), útočník Chlapík (Sparta Praha, 131) a další gólman Karel Vejmelka (Arizona, 119).

V úvodním kole tradiční ankety vyhlašované od roku 1969 hlasovalo 66 trenérů, zástupců Českého hokeje a novinářů, přičemž alespoň jeden hlas obdrželo celkem 52 hokejistů. Hned 58 hlasujících zařadilo na první příčku právě Pastrňáka, na čtyřech hlasovacích lístcích se v čele objevil Hertl a na jednom Palát, Červenka, Radko Gudas a David Krejčí.

Uzávěrka druhého kola hlasování bude 30. května po mistrovství světa ve Finsku. Poslední třetí kolo za účasti desítky nejlepších se uskuteční po skončení vyřazovacích bitev o Stanley Cup v NHL. Pokud by Pastrňák potvrdil své dosavadní postavení, šestým triumfem by se odpoutal od Dominika Haška. Před sebou už by tak měl jen legendárního Jaromíra Jágra s 12 prvenstvími. Už nyní je však Pastrňák rekordmanem ankety s pěti po sobě jdoucími triumfy.