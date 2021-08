Pohár nestačil. Zlatá hokejka má 25 vítězů, kdo nejčastěji pod vrcholem?

Od roku 2017 nezná Zlatá hokejka jiného vítěze, než Davida Pastrňáka. Eso z Bostonu ji letos ovládlo popáté za sebou. To se nepovedlo ani Jaromíru Jágrovi, jemuž s dvanácti triumfy náleží absolutní rekord. A kdyby současná pravidla hlasování platila dřív než od poloviny 90. let, posbíral by jich ještě víc. Pastrňák se v počtu vítězství dotáhl na Dominika Haška. O dvacet bodů předčil svého nejsilnějšího vyzyvatele Ondřeje Paláta. Jemu však ani druhý Stanley Cupy s Tampou k prvenství nestačil.

Bitva o vítězství ve Zlaté hokejce pro nejlepšího českého hráče sezony se v závěru zúžila na duel obhájce prvenství Davida Pastrňáka a dalšího favorita Ondřeje Paláta. Koho z těch dvou dát výš? Těžká volba. „Kdybych si měl jednoho z nich vybrat do útoku, bral bych oba,“ pravil generální manažer reprezentace Petr Nedvěd. Hlasující při volbě do české Hart Trophy tuhle možnost neměli. Králem se mohl stát pouze jeden z nich, někomu museli dát přednost.

V konečném součtu měl lehce navrch Pastrňák před sousedem Frýdku-Místku, vzdáleného od jeho rodného Havířova 17 kilometrů. Palát ovšem z druhého místa skleslý nebyl. Ve 30 letech dosáhl nejlepšího umístění, osobním maximem pro něj byla třetí příčka z roku 2015.

„Nemrzí mě to, za druhé místo jsem rád. Hlavně, že jsme získali Stanley Cup podruhé za sebou. Toho si cením moc. Obhajoba byla mnohem těžší, než vyhrát poprvé. Ten pocit, když zvedáte Pohár… Poprvé to bylo speciální, byl jsem nervózní, nevěděl, kolik váží a takové věci. Podruhé jsme to měli složitější, ale zase se hrálo před fanoušky,“ uvedl.

Kdy jindy by si mohl dělat zálusk, že potěžká 76 centimetrů vysokou a 25 kilogramů vážící bronzovou trofej? Během tažení v základní za Stanley Cupem patřil ke klíčovým hráčům Tampy, v úderném trojzápřahu měl vedle sebe Kučerova s Pointem. „Poslední sezona byla z těch povedenějších, myslím, že můžu být spokojen. Na druhou stranu byla jedna z nejtěžších, co jsem v NHL sehrál. Se všemi těmi nařízeními ohledně koronaviru, museli jsme se testovat, hrálo se každý druhý den, 52 zápasů v nějakých čtyřech měsících. Určitě to bylo hodně náročné,“ líčil Palát.

Pastrňák kvůli operaci kyčle sice zmeškal úvodní tři týdny sezony NHL, přesto byl v základní části nejproduktivnějším Čechem, ve 48 startech si držel průměr bodu na zápas. Ve vyřazovacích bojích skončil s Bruins svoji pouť ve druhém kole proti New York Islanders, nicméně Pasta si v pouhých 11 utkáních připsal 15 bodů. Palát skončil v dlouhodobé soutěži z českých hráčů za ním (46 bodů), stejně jako v play off (13). Nejspíš nikdy nebude trhat rekordy, na ledě plní i jiná zadání. Nedostává se mu takového uznání a jako ofenzivním hvězdám.

Nejčastěji v desítce 25 - Jaromír Jágr 16 - Dominik Hašek 11 - David Krejčí 10 - Vladimír Martinec, Martin Straka 9 - František Pospíšil, Ivan Hlinka, Jiří Holík, Patrik Eliáš, Jakub Voráček 8 - Jiří Holeček, Milan Nový, Petr Bříza, Vladimír Růžička, Jiří Dopata, Tomáš Plekanec 7 - Tomáš Kaberle 6 - Václav Nedomanský, Igor Liba, Roman Čechmánek, David Výborný, Marek Židlický, Martin Ručinský

Coby nezištný dříč a neúnavný bojovník zůstává nedoceněný. V jeho prospěch ale hovoří týmové úspěchy. I díky Palátovi se Lightning v době platových omezení stali malou hokejovou dynastií, která za posledních šest let dvakrát vyhrála základní část, třikrát skončila druhá, pětkrát postoupila aspoň do finále konference, třikrát do finále Stanley Cupu a v posledních dvou letech ho vyhrála.

Pokud Palát získá i třetí prsten pro vítěze Poháru, může se zařadit vedle Jaroslava Pouzara a Jiřího Hrdiny. Ani oni Zlatou hokejku nikdy nezískali. I proto, že v jejich době se řídila ještě jinými pravidly, do hlasování se směli započítat pouze hráči, kteří působili v domácí soutěži nebo nastoupili v reprezentaci. Všem se anketa otevřela až v roce 1995, kdy poprvé vyhrál Jaromír Jágr.

Nejčastěji na stupních vítězů 21 – Jaromír Jágr (12-8-1) 8 – Dominik Hašek (5-3-0) 6 – Tomáš Plekanec (0-3-3) 5 – David Pastrňák (5-0-0), Vladimír Martinec (4-0-1), Milan Nový (3-1-1), Jakub Voráček (1-2-2), David Krejčí (1-0-4)

Za 53 let existence převzalo Zlatou hokejku jen 25 hráčů. Mnohem delší je seznam těch, kdo na trofej nikdy nedosáhli. Jiří Holík tenhle fakt připomínal jako jednu z věcí, které ho v kariéře zamrzely. Celkem devětkrát v nejlepší desítce, Martin Straka dokonce desetkrát, ale taky ani jednou nevyhrál. Tomáš Kaberle skončil dvakrát druhý a jednou třetí. Tomáš Plekanec dokonce třikrát druhý a třikrát třetí. Vždycky se našel někdo, kdo ho překonal. Většinou Jágr, v roce 2013 zase David Krejčí. Do desítky se letos vtěsnal pojedenácté, pětkrát stál na stupních vítězů, ale Zlatou hokejku vyhrál jen jednou.

Pastrňákův letošní triumf se za nezasloužený označit nedá. Pátým vítězstvím v řadě překonal Jágrův výkon z let 2005 až 2008. Aby se mu vyrovnal úplně, musel by usednout na trůn ještě sedmkrát. Palát a další korunní princové už vyhlížejí další sezonu. „Bude to můj poslední rok smlouvy v Tampě. Doufám, že se vše vrátí do normálu, čeká nás 82 zápasů jako obvykle, snad se všechno odehraje. Je tam taky dvoutýdenní pauza na olympiádu, všichni by byli moc rádi, kdyby hráči, co se tam dostanou, mohli jet. Ale situace se může změnit, uvidíme. Byl jsem na olympiádě v Soči, ještě hodně mladý, bylo tam hodně veteránů. Teď bych měl taky asi jinou pozici, bylo by to o něčem jiném. Poprat se o medaile by bylo super,“ svěřil se druhý muž v pořadí Zlaté hokejky.

Skončili pod vrcholem

Tomáš Plekanec – 3x druhý (2008, 2011, 2014), 3x třetí (2010, 2013, 2016)

Tomáš Kaberle – 2x druhý (2005-06), 1x třetí (2008)

Miroslav Dvořák – 2x druhý (1982-83)

Tomáš Hertl – 2x druhý (2016, 2019)

Robert Reichel – 1x druhý (1990), 2x třetí (1997, 2001)

Jiří Hrdina – 1x druhý (1987), 1x třetí (1986)

Martin Havlát – 1x druhý (2003), 1x třetí (2002)

Jiří Holík – 1x druhý (1973), 1x třetí (1975)

Jaroslav Holík – 1x druhý (1972), 1x třetí (1969)

Ondřej Palát – 1x druhý (2021), 1x třetí (2015)

Petr Bříza – 3x třetí (1991-93)

Jiří Lála – 3x třetí (1981-83)