Kandidáti na Králova nástupce: Hašek, Šlégr a... Hadamczik ještě neřekl NE

Brankářská legenda se doposud realizovala v podnikatelském světě, byť bez omračujících úspěchů. Návrat do prostředí českého hokeje absolvoval jako předseda návrhové komise Síně slávy. Po kauze Tomáše Krále odsoudil, poslední dobou se velmi otevřeně a ostře vyjadřuje k řadě politických otázek včetně konfliktu na Ukrajině. Do budoucna nevyloučil kandidaturu na prezidenta republiky.

Alois Hadamczik (?) Kdyby se rozhodl pustit do boje, dokázal by si získat významnou podporu, o tom netřeba pochybovat. Názorově je velmi vyhraněný vůči práci současného vedení českého hokeje, byť všechny „hráče“ ČSLH nehází do jednoho pytle. Vedl úspěšně áčkovou reprezentaci, řadu let extraligové kluby, šéfoval Baníku Ostrava, který vytáhl z velkých dluhů.