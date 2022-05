Jágr bavil Bratislavu. Vzkaz od Cháry i spolubydlícího, tleskalo se vestoje

Po Praze oslnil Jaromír Jágr svým životním příběhem i Bratislavu. V Edison Parku ve čtvrtek večer proběhla Noc s legendou a hlavním hrdinou byl právě nejslavnější český sportovec. Jako hosté se objevili mimo jiné Jiří Šlégr nebo Marcel Hossa. Na dálku ho pozdravili Ron Francis a Zdeno Chára, slavní parťáci z NHL. „Moje kariéra je jako tento večer. Vím, kolik je za tím dřiny, aby se to povedlo. Ale když se něčemu opravdu věnujete, vždycky se někam posunete,“ vykládal legendární útočník na pódiu.

Už přivítání bylo velkolepé. Publikum tleskalo několik minut vestoje. „Tohle jsem ani nečekal. Moc vám všem děkuju!“ vykládal Jágr na pódiu.

Fanoušci se zábavného i inspirativního večera dočkali téměř po dvou letech, předtím byl proti covid. O to víc si to lidé užili. Stejně jako v létě v Praze.

Večerem tentokrát provázel Petr Větrovský, promotér VDN Promo. Tedy společnosti, která show stejně jako v české metropoli zajišťovala. Jedním z důležitých témat bylo dětství. Na rodiče nenechá Jágr dopustit. Vždycky o nich hezky mluví.

„Za to, že jsem něco dokázal, mohu děkovat hlavně jim. Oni tehdy v komunistické době věděli, že šance na lepší život je asi jen přes sport nebo třeba kulturu. Obětovali se pro mě. Obětovali vlastně svůj život, aby byl ten můj lepší. Za to jim děkuji,“ vykládal olympijský šampion a dvojnásobný mistr světa. Lidé mu tleskali.

Když padla řeč na úchvatnou kariéru, nemohlo chybět povídání o Mariovi Lemieuxovi. „Maria jsem viděl poprvé v roce 1985. Byl to můj vzor a idol. Od té doby jsem na každou školní lavici psal jeho jméno a číslo 66,“ vykládal pětinásobný vítěz bodování NHL, který právě po boku slavného Kanaďana prožil báječné roky v Pittsburghu.

„Byl to neskutečný hokejista, a když měl sezonu, ve které odehrál víc než 50 zápasů, tak jsem nikdy nevyhrál kanadské bodování. Neměl jsem proti němu šanci. Nemohl jsem ho porazit. Byl neuvěřitelný,“ zavzpomínal na éru, v níž Lemieux kraloval.

Art Ross Trophy pro nejproduktivnějšího hráče NHL získal šestkrát. A nebýt vachrlatého zdraví, mohl mít trofejí mnohem víc.

Jaromír Jágr byl hlavním hrdinou na akci Noc s Legendou v Bratislavě • Foto VDN Promo

V rámci povedeného večera se objevilo pár překvapení. I když Jágr zrovna překvapení nemá rád… Ale tentokrát jistě musel být potěšený. Z obrazovky k němu na dálku promluvili třeba hvězdní spoluhráči Bryan Trottier, Rick Tocchet, Ron Francis. Nechyběl ani obránce Zdeno Chára, ikona slovenského hokeje.

„Bryan Trottier byl můj první spolubydlící na pokoji. On byl vlastně indián, narodil se v rezervaci. Já neuměl ani slovo anglicky. Asi si dovedete představit, jak u nás večery na hotelu probíhaly,“ rozesmál Jágr všechny v sále.

V rámci akce dorazili jako hosté Jiří Šlégr a Marcel Hossa. „Když jsme spolu působili v New York Rangers a v jednom zápase trenér na střídačce zakřičel, že jdu na led s první pětkou, kde Jarda hrál, splnil se mi sen. Odmala jsme ho měli s bratrem v dětském pokoji na stěně a já jsem s ním hrál. To byla skvělá doba,“ vyprávěl někdejší útočník a mladší bratr Mariána Hossy.

Na Noc s legendou přijeli také hudební hosté. Třeba Peter Nagy, Rytmus nebo stříbrná Superstar Elizabeth Kopecká, někdejší zaměstnankyně Jágrových Rytířů.

Fanoušci odcházeli spokojení. Stejně jako sám hlavní hrdina.

„Moje kariéra je jako tento večer. Vím, kolik je za tím dřiny, aby se to povedlo. Ale když se něčemu opravdu věnujete, vždycky se někam posunete. Já jsem dřel, a měl k tomu talent. Kdybych to ale měl zhodnotit, tak to bylo dvacet procent talentu a osmdesát procent dřiny. Jen dřina a píle nás může posunout dál,“ uzavřel exkluzivní večer Jágr.

Noc s legendou se po Praze povedla i v Bratislavě.