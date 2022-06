Převrat v přestupech: chlapi za peníze, mládež zdarma. Vydělají týmy s Čechy

Plátno je nataženo, zbývá obraz domalovat. Druhý ročník hokejového fóra Kabina nepřinesl až tak zásadní vystoupení a myšlenky. Výjimkou byla chystaná úprava přestupního řádu - výchovného za hráče, lidově řečeno tabulek. Návrh se jeví jako převratný. Základním principem je oddělení mládeže od dospělého hokeje, kdy by se za hokejisty do dvaceti let věku neplatilo nic. Slibuje spravedlivější podmínky, zjednodušení pohybu hráčů i lepší ochranu klubů, jež je vychovaly.

Nejzásadnější téma přednesli společně viceprezident Českého hokeje Petr Bříza a nový ředitel sportovního oddělení svazu Josef Řezníček. Postupně se dopracovali k návrhu, který už prošel hokejovým hnutím a bude přednesen příští sobotu na konferenci svazu. Neznamená úplné zrušení tabulek, nýbrž jejich výraznou proměnu.

„Vlažná není správné slovo. Reakce je zatím…tichá,“ nastínil Řezníček, jak obtížné je projednávání třaskavé a citlivé problematiky a jak komplikovaně probíhá schvalovací proces. „Každý s tím zatím může pracovat podle svého. Spoustě lidí to dává smysl, jiní hledají problémy. Ale na rovinu říkám, že jde o rámcový návrh. Netvrdím, že se nemůže změnit,“ připomněl.

„Původní podoba přestupního řádu pochází někdy z poloviny 90. let. Od té doby probíhaly diskuse, jak ho novelizovat, aktualizovat nebo zda tabulky úplně vypustit. Když se budeme bavit o mládeži, na jednu stranu by měl chránit, na druhou být dostatečně prostupný, aby byla zachována konkurence, aby neblokoval hráče v přechodech do jiných týmů. A samozřejmě musí chránit i kluby, jež do nich investují,“ uvedl Bříza.

Přestupní řád v nové podobě by měl nabídnout spravedlivější a jednodušší podmínky a sladit krok s předpisy v jiných evropských zemích. Účelem je motivovat k výchově hokejistů a neomezovat jejich přestupy vysokým odstupným, aby případně mohli změnit klub a říct si třeba jinde o novou šanci, pokud se cítí málo využívaní nebo nespokojení. Současně týmům zajistí, že hráč musí po příchodu určitou dobu taky zůstat.

Zcela zásadní změnou by byl volný pohyb hokejistů v mládeži, a to právě vzhledem k striktnímu rozdělení mládežnického a dospělého hokeje. Výchovné by se platilo až přechodem do seniorské kategorie a skončilo by hranicí 600 utkání sehraných v českých seniorských soutěžích. Chlapi by měnili dresy za peníze z odstupného, mládež by mohla zdarma.

Peníze by se rozdělovaly podle podílu na výchově hráče mezi kluby, jimiž prošel a které se podílely na jeho růstu a výchově. Poplatek by se počítal podle počtu sehraných zápasů – 5000 korun za extraligu, 2000 za 1. ligu, 200 za 2. ligu.

V případě, že hráč by působil výhradně v elitní soutěži, mohla by celková částka dosáhnout výše tří milionů korun. Stejné finance by kluby platily i za starty cizinců. Ty by však šly do společného fondu, z nějž by se následně rozdělily mezi všechny kluby dané soutěže. Deset procent by šlo ČSLH na přerozdělení pro mládež.

Vydělaly by na tom týmy, které se víc opírají o české hokejisty. Celky, které loví jinde, by naopak tratily. Příklad: Mountfield HK, za který do 27. ledna sehráli importovaní hráči v extralize nejvyšší počet 230 utkání, by uhradil v souhrnu 785 200 korun. Olomouc, za níž nastoupili cizinci jen do 20 střetnutí, by naproti tomu 714 800 korun vydělala.

Prostředky za působení hokejistů v zahraničí by se ze společného fondu ČSLH rozdělovaly tak, že by polovinu dostaly týmy, které se o výchovu hráče staraly do 9. třídy, a druhá by šla do klubů podílejících se na výchově od dorostu do juniorů.

Tvůrci návrhu si vzali příklad ze švýcarského modelu, kde se platí za hráče rentovné, a finské cesty, kde se hradí peníze za jednotlivá utkání. Tabulky přinesly spoustu zlé krve. Ale zcela zrušeny jako v Německu nebo Švédsku nebudou.

„Výchovné zůstane, kluby musí být odměňovány za kvalitní práci s mládeží. Už proto, že hokej není upřednostňován jako různé sporty v jiných zemích a kvůli způsobu rozdělování dotací se z něj stala velmi drahá záležitost. Doplácejí kluby, doplácejí majitelé. Ale po oddělení mládeže od dospělého hokeje nebudou doplácet na výchovu hráčů a ti jim nebudou odcházet zdarma pryč,“ dodal Petr Bříza.

Smělý plán zněl zavést změny od sezony 2023/24, to však nebude možné. Reálnější je, že úpravy budou směřovat k zavedení nového přestupního řádu do příští konference svazu za dva roky.

„Hnutím to prošlo, návrh za týden předneseme na konferenci. Ale bude se dál do hloubky propracovávat a upravovat, aby byl připravený v dostatečném předstihu,“ upozornil Josef Řezníček.

Navrhované částky za sehraná utkání (v korunách)