Břízu lámali, ale do voleb na šéfa svazu nejde. Víc židlí by mu vyčetli

Petra Břízu nominovala na poslední chvíli Opava. Po středečním oznámení jmen šesti aspirantů však předeslal, že si ještě vezme čas na rozmyšlenou.

„O kandidatuře jsem neuvažoval, mám svoji práci. Ale pak jsme se začali bavit pouze o dvouletém trvání mandátu. Byl jsem požádán, abych případnou kandidaturu na dva roky zvážil. Nominaci jsem hned neodmítl, ovšem s tím, že se ještě rozhodnu. Ostatní řekli, že do toho jdou, já jsem to neudělal,“ sdělil tehdy Sportu. V pondělí vydal prohlášení, v němž oznámil, že se vzdal nominace, odstupuje z boje a na prezidenta kandidovat nehodlá. Víc svůj krok nechtěl komentovat.

O kandidatuře neuvažoval, ale nalomili ho lidé, kteří ho navrhli. „Avizoval jsem již předem, že neuvažuji o svém zapojení do letošních voleb ČSLH. Vážil jsem si ale silné podpory a vnímal jsem ji vždy s respektem a pokorou. Právě z těchto důvodů jsem požádal ještě o několik dní na rozmyšlenou,“ vysvětlil v prohlášení Bříza.

Loni v říjnu byl znovu zvolen do Rady IIHF a stal se senior viceprezidentem mezinárodní federace. K tomu má coby šéf organizačního výboru na starost přípravy světového šampionátu 2024, který proběhne v Praze a Ostravě. „Přeji si dosáhnout pro Český hokej podobných ekonomických výsledků jako při mistrovství světa v roce 2015, které bylo absolutně nejúspěšnější v historii,“ vysvětloval důvody, proč nemá ambice bojovat o český trůn.

„Od roku 2020 jsem byl v roli viceprezidenta ČSLH pověřen oblastí výkonnostního hokeje v České republice. Tato pozice mně dala možnost poznat český hokej i z druhé strany než jen z pozice nejsilnějších klubů a dala mně příležitost učit se mu porozumět v komplexním pohledu,“ pokračoval v prohlášení Bříza.

Ze všech navržených má nejvíc zkušeností, vazby na hokejové podhoubí a zároveň mezinárodní přesah. V hnutí by jistě našel silnou podporu a ve volbách měl velkou šanci uspět. Ale v současné situaci by on, ani nikdo jiný nebyl spasitelem českého hokej.

Jediné, co funguje, je systém. Švédové, Finové i Švýcaři jsou dlouhodobě úspěšní proto, že se jim ho daří dlouhodobě držet. I když se mezi sebou hádají. Ve svém komuniké to Bříza pojmenoval následovně: „Velmi si vážím všech, kteří pomáhají rozvoji hokeje na krajských úrovních, v menších a středních klubech či v klubech druhé ligy. Ti všichni jsou zásadně důležitým základem pro budoucí fungování celého systému ledního hokeje v České republice.“

Bříza ví, že při svém vytížení by nezvládl sedět současně na další židli. Bude na mistrovstvích světa různých úrovní. Bude na kongresech, na konferencích, na jednáních Rady IIHF. Zároveň je jejím pokladníkem, vede komisi pro hokejový rozvoj. To obnáší spoustu času. Do toho velí organizačnímu výboru mistrovství světa v Česku.

Někteří jiní šéfové svazu tohle v minulosti neřešili, Bříza ví, že by se to mohlo obrátit proti němu, i když ho lámali s tím, že mu pomůžou a práce se rozdělí. V hokejovém podhradí a třeba i na hradě by mu začali předhazovat, že je pořád pryč a o český rybník nepečuje dost důkladně. Tak to chodí. Proto se chce soustředit na práci v mezinárodní federaci a kolem šampionátu 2024.

„Silně cítím svůj závazek vůči všem členům IIHF vykonávat funkci (senior viceprezidenta) s plnou odpovědností a nasazením. Zároveň jsem byl pověřen vést organizační výbor MS 2024 v ČR. Přeji si dosáhnout pro Český hokej podobných ekonomických výsledků jako při mistrovství světa v roce 2015, které bylo absolutně nejúspěšnější v historii všech světových šampionátů. V nejisté době možných nových covidových pandemií i v době aktuální politické, společenské i hospodářské nejistoty je organizace úspěšného MS 2024 enormně složitou výzvou,“ uvedl.

Ze všech těchto důvodů se rozhodl nepřijmout nominace a nekandiduje na svazového bosse. Nástupce odstupujícího Tomáše Krále by měl být znám v sobotu 18. června. „Jsem zároveň připraven pomáhat nově zvolenému prezidentovi z pozice viceprezidenta ČSLH a věřím, že Český hokej bude v příštích dvou letech jednotný a silný,“ uzavřel Petr Bříza.